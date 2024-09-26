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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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باحث يمني لـ"سبوتنيك": التقارب بين الانتقالي والمقاومة الوطنية لن يشعل الجبهات في بلادنا
باحث يمني لـ"سبوتنيك": التقارب بين الانتقالي والمقاومة الوطنية لن يشعل الجبهات في بلادنا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "التقارب بين المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح، لن... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T14:27+0000
2024-09-26T14:27+0000
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وقال الشميري، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "ربما يساهم هذا التقارب في تمكين بعض مكونات الشرعية، التي بينها تباينات مختلفة، التي تتنوع بين بعضها الأيديولوجية والمناطقية وبعضها ذات طابع آخر".وتابع: "هذه التباينات لا شك تلقي بظلالها على المشهد السياسي الراهن، فهناك تباين بين المكونات الشمالية والجنوبية أولا، وتباينات بين تيارات دينية وتيارات مدنية وسياسية، علاوة على أن هناك أيضا خلافات إقليمية تلقي أحيانا بظلالها في خضم هذه المكونات".وأشار رئيس مركز "جهود"، إلى أن "هذا التقارب بين الانتقالي وطارق صالح، قد يخدم الشرعية اليمنية، لكن لن يصل إلى حد إشعال الجبهات، إنما قد يكون له فوائد في التصدي لأي هجمات حوثية (أنصار الله) محتملة، وكذلك تمكين بعض الروابط التي تعود بموضوع الخدمات، ففي الحكومة مشاكل كثيرة متعلقة بوزارات خدمية".وحول ما إذا كان هذا التقارب يحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، في هذا التوقيت، يقول الشميري: "هذا التوصيف غير دقيق، لأن معظم المكونات الداخلية تحظى بدعم من دول معظمها إقليمية وعربية وخاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عُمان الكويت، هذه الدول التي لها علاقة في إطار المكونات الشرعية، وبالمقابل إيران تدعم الجماعة الحوثية".ولفت الشميري إلى أن "إسرائيل وأمريكا، حتى الآن، لهم مصالح في البحر الأحمر، لكن لم تصل بعد إلى مرحلة دعم أحد المكونات في الضفتين، إنما أحيانا تستخدم هذه اللافتة من قبل جماعة الحوثي لاتهام الشرعية بأنها مدعومة من إسرائيل، في محاولة لتبرير ما تقوم به في البحر الأحمر لا غير".وفي الـ7 من أبريل/ نيسان 2022، تعزز تحالف طارق صالح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال مبادرة أمانة مجلس التعاون الخليجي، التي انتهت بنقل الرئيس عبد ربه منصورهادي، صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، المكون من وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، وعضوية كل من عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، وعبدالرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وطارق صالح، وعثمان مجلي، وسلطان العرادة، لكن هذه التشكيلة التي كان هدفها إعادة تصويب الحرب ضد جماعة "أنصار الله" ظهرت فيها بوادر انقسام.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20211014/طارق-صالح-أمريكا-تعاملت-مع-الحوثيين-من-زاوية-الصراع-الانتخابي-1050427148.html
https://sarabic.ae/20240815/قيادي-بالانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-التسوية-المقبلة-في-اليمن-قد-تضع-المجلس-أمام-تحديات-كبرى-1091792761.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, قصف اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, أنصار الله, غارات على صنعاء, قوات التحالف العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, قصف اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, أنصار الله, غارات على صنعاء, قوات التحالف العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

باحث يمني لـ"سبوتنيك": التقارب بين الانتقالي والمقاومة الوطنية لن يشعل الجبهات في بلادنا

14:27 GMT 26.09.2024
© AFP 2023 / -سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024
سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AFP 2023 / -
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حصري
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "التقارب بين المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح، لن يساهم في إشعال الجبهات مجددا في اليمن، لكنه قد يساهم بشكل أكبر في التصدي لأي هجمات من قبل الحوثي (أنصار الله)".
وقال الشميري، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "ربما يساهم هذا التقارب في تمكين بعض مكونات الشرعية، التي بينها تباينات مختلفة، التي تتنوع بين بعضها الأيديولوجية والمناطقية وبعضها ذات طابع آخر".
وتابع: "هذه التباينات لا شك تلقي بظلالها على المشهد السياسي الراهن، فهناك تباين بين المكونات الشمالية والجنوبية أولا، وتباينات بين تيارات دينية وتيارات مدنية وسياسية، علاوة على أن هناك أيضا خلافات إقليمية تلقي أحيانا بظلالها في خضم هذه المكونات".
طارق صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
طارق صالح: أمريكا تعاملت مع "الحوثيين" من زاوية الصراع الانتخابي
14 أكتوبر 2021, 01:38 GMT
وأشار رئيس مركز "جهود"، إلى أن "هذا التقارب بين الانتقالي وطارق صالح، قد يخدم الشرعية اليمنية، لكن لن يصل إلى حد إشعال الجبهات، إنما قد يكون له فوائد في التصدي لأي هجمات حوثية (أنصار الله) محتملة، وكذلك تمكين بعض الروابط التي تعود بموضوع الخدمات، ففي الحكومة مشاكل كثيرة متعلقة بوزارات خدمية".
وحول ما إذا كان هذا التقارب يحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، في هذا التوقيت، يقول الشميري: "هذا التوصيف غير دقيق، لأن معظم المكونات الداخلية تحظى بدعم من دول معظمها إقليمية وعربية وخاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عُمان الكويت، هذه الدول التي لها علاقة في إطار المكونات الشرعية، وبالمقابل إيران تدعم الجماعة الحوثية".
ولفت الشميري إلى أن "إسرائيل وأمريكا، حتى الآن، لهم مصالح في البحر الأحمر، لكن لم تصل بعد إلى مرحلة دعم أحد المكونات في الضفتين، إنما أحيانا تستخدم هذه اللافتة من قبل جماعة الحوثي لاتهام الشرعية بأنها مدعومة من إسرائيل، في محاولة لتبرير ما تقوم به في البحر الأحمر لا غير".
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
قيادي بالانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": التسوية المقبلة في اليمن قد تضع المجلس أمام تحديات كبرى
15 أغسطس, 19:04 GMT
وفي الـ7 من أبريل/ نيسان 2022، تعزز تحالف طارق صالح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال مبادرة أمانة مجلس التعاون الخليجي، التي انتهت بنقل الرئيس عبد ربه منصورهادي، صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، المكون من وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، وعضوية كل من عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، وعبدالرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وطارق صالح، وعثمان مجلي، وسلطان العرادة، لكن هذه التشكيلة التي كان هدفها إعادة تصويب الحرب ضد جماعة "أنصار الله" ظهرت فيها بوادر انقسام.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:26 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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