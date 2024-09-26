https://sarabic.ae/20240926/سعر-الذهب-يصل-إلى-أعلى-مستوى-على-الإطلاق-ويتجاوز-2700-دولار-للأوقية-1093134240.html
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا لتتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة في التاريخ، حسبما أظهرت بيانات التداول. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:25+0000
2024-09-26T11:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك، بمقدار 17.15 دولار إلى 2701.85 دولار للأوقية.وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات الفورية، صباح يوم الثلاثاء الماضي.وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولارا، بحسب موقع "تريدينغ أيكونوميكز".وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة، لتسجل 2661.60 دولارا للأونصة.وجاء ذلك بسبب تعليقات صادرة عن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد خفّض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة، الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.ويربط خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240921/تخطى-عتبة-الـ2600-دولار-قفزة-غير-مسبوقة-في-أسعار-الذهب-عالميا-1092961479.html
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أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية
11:25 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 26.09.2024)
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا لتتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة في التاريخ، حسبما أظهرت بيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك، بمقدار 17.15 دولار إلى 2701.85 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات الفورية، صباح يوم الثلاثاء الماضي.
وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولارا، بحسب موقع
"تريدينغ أيكونوميكز".
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة، لتسجل 2661.60 دولارا للأونصة.
وجاء ذلك بسبب تعليقات صادرة عن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد خفّض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة، الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.
ويربط خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب
مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.