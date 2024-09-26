https://sarabic.ae/20240926/سعر-الذهب-يصل-إلى-أعلى-مستوى-على-الإطلاق-ويتجاوز-2700-دولار-للأوقية-1093134240.html

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية

سبوتنيك عربي

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا لتتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة في التاريخ، حسبما أظهرت بيانات التداول. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T11:25+0000

2024-09-26T11:25+0000

2024-09-26T11:39+0000

أسعار الذهب اليوم

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك، بمقدار 17.15 دولار إلى 2701.85 دولار للأوقية.وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات الفورية، صباح يوم الثلاثاء الماضي.وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولارا، بحسب موقع "تريدينغ أيكونوميكز".وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة، لتسجل 2661.60 دولارا للأونصة.وجاء ذلك بسبب تعليقات صادرة عن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد خفّض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة، الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.ويربط خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20240921/تخطى-عتبة-الـ2600-دولار-قفزة-غير-مسبوقة-في-أسعار-الذهب-عالميا-1092961479.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن