سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية

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بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
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https://sarabic.ae/20240926/سعر-الذهب-يصل-إلى-أعلى-مستوى-على-الإطلاق-ويتجاوز-2700-دولار-للأوقية-1093134240.html
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية
سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا لتتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة في التاريخ، حسبما أظهرت بيانات التداول. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك، بمقدار 17.15 دولار إلى 2701.85 دولار للأوقية.وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات الفورية، صباح يوم الثلاثاء الماضي.وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولارا، بحسب موقع "تريدينغ أيكونوميكز".وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة، لتسجل 2661.60 دولارا للأونصة.وجاء ذلك بسبب تعليقات صادرة عن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد خفّض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة، الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.ويربط خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240921/تخطى-عتبة-الـ2600-دولار-قفزة-غير-مسبوقة-في-أسعار-الذهب-عالميا-1092961479.html
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أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية

11:25 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 26.09.2024)
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
سبائك ذهب
© AP Photo / Mike Groll
تابعنا عبر
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا لتتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة في التاريخ، حسبما أظهرت بيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك، بمقدار 17.15 دولار إلى 2701.85 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات الفورية، صباح يوم الثلاثاء الماضي.
وسجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية بوصول سعر الأوقية إلى 2638.37 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 2636.85 دولارا، بحسب موقع "تريدينغ أيكونوميكز".
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة، لتسجل 2661.60 دولارا للأونصة.
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مجتمع
تخطى عتبة الـ2600 دولار... قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميا
21 سبتمبر, 09:58 GMT
وجاء ذلك بسبب تعليقات صادرة عن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية المرتبطة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد خفّض أسعار الفائدة بمدار نصف نقطة، الأسبوع الماضي، لكن انطلاق الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" زادت من عمليات الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بصورة قادت إلى زيادة أسعاره.
ويربط خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل11:05 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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