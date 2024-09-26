https://sarabic.ae/20240926/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-8-قواعد-تابعة-للمسلحين-الإرهابيين-في-البادية-السورية--1093154513.html
سلاح الجو الروسي يستهدف 8 قواعد تابعة للمسلحين الإرهابيين في البادية السورية
سلاح الجو الروسي يستهدف 8 قواعد تابعة للمسلحين الإرهابيين في البادية السورية
سبوتنيك عربي
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 8 قواعد محددة للمسلحين... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T20:46+0000
2024-09-26T20:46+0000
2024-09-26T20:46+0000
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وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية بمحافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".وأضاف أنه "تم خلال الـ24 الساعة الماضية، تسجيل 12 مخالفة لقواعد استخدام الأجواء السورية من قبل طيران التحالف في منطقة التنف".وبحسب إيغناسيوك، فإن التحالف الدولي يواصل من خلال مثل هذه الإجراءات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.
https://sarabic.ae/20240922/القوات-الجوية-الروسية-تستهدف-4-معاقل-لمسلحين-قادمين-من-منطقة-التنف-في-سوريا-1092998978.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
سلاح الجو الروسي يستهدف 8 قواعد تابعة للمسلحين الإرهابيين في البادية السورية
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 8 قواعد محددة للمسلحين الإرهابيين، الذين غادروا منطقة التنف.
وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية بمحافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".
ويوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
وأوضح إيغناسيوك أن الطائرة "سو-35" كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا، وسرعان ما اتخذ الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام.
وأضاف أنه "تم خلال الـ24 الساعة الماضية، تسجيل 12 مخالفة لقواعد استخدام الأجواء السورية من قبل طيران التحالف في منطقة التنف".
وبحسب إيغناسيوك، فإن التحالف الدولي يواصل من خلال مثل هذه الإجراءات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.