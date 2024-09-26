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لافروف لـ"سبوتنيك": واشنطن وحلفاؤها يسحبون عناصر البنى التحتية العسكرية إلى منطقة آسيا
لافروف لـ"سبوتنيك": واشنطن وحلفاؤها يسحبون عناصر البنى التحتية العسكرية إلى منطقة آسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن واشنطن وحلفاءها يقومون بسحب عناصر البنى التحتية العسكرية الاستراتيجية إلى منطقة آسيا... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T16:55+0000
2024-09-26T16:55+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
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وأضاف لافروف لـ"سبوتنيك"، بالقول: "تقوم الولايات المتحدة، بدعم من حلفائها، بسحب عناصر البنى التحتية العسكرية الاستراتيجية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتستخدم بنشاط الأنظمة المتعلقة بحاملات الأسلحة النووية هناك، وتمارس مع جمهورية كوريا واليابان، عمليات عسكرية متزايدة".وقال لافروف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد وصل الأمر إلى حد أن التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي، يُطلق عليه علناً، قياسًا على الناتو، "التحالف النووي"، والذي من الواضح أنه في طريقه إلى أن يصبح تكتلا ثلاثيا بمشاركة اليابان، التي شرعت بشكل واضح بطريقها لإعادة التسلح".وأردف: "نحن نتفهم الموقف المبدئي لأصدقائنا الكوريين بأن أساس ضمان استقلالهم وأمنهم هو الدرع الصاروخي النووي والإجراءات الأخرى للدفاع عن النفس".
https://sarabic.ae/20240926/بث-مباشر-بوتين-يشارك-بالمنتدى-الدولي-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1093124126.html
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم
روسيا, سيرغي لافروف, العالم

لافروف لـ"سبوتنيك": واشنطن وحلفاؤها يسحبون عناصر البنى التحتية العسكرية إلى منطقة آسيا

16:55 GMT 26.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن واشنطن وحلفاءها يقومون بسحب عناصر البنى التحتية العسكرية الاستراتيجية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وينشرون أنظمة تتعلق بحاملات الأسلحة النووية هناك.
وأضاف لافروف لـ"سبوتنيك"، بالقول: "تقوم الولايات المتحدة، بدعم من حلفائها، بسحب عناصر البنى التحتية العسكرية الاستراتيجية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتستخدم بنشاط الأنظمة المتعلقة بحاملات الأسلحة النووية هناك، وتمارس مع جمهورية كوريا واليابان، عمليات عسكرية متزايدة".

وأعلن لافروف، اليوم الخميس، أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في طريقه بشكل واضح إلى أن يصبح تكتلا ثلاثيا بمشاركة اليابان، التي شرعت في مسار إعادة التسلح.

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وقال لافروف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد وصل الأمر إلى حد أن التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي، يُطلق عليه علناً، قياسًا على الناتو، "التحالف النووي"، والذي من الواضح أنه في طريقه إلى أن يصبح تكتلا ثلاثيا بمشاركة اليابان، التي شرعت بشكل واضح بطريقها لإعادة التسلح".

كما أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تتفهم موقف بيونغ يانغ (كوريا الشمالية)، بأن أساس ضمان الدفاع عن البلاد هو الدرع الصاروخي النووي.

وأردف: "نحن نتفهم الموقف المبدئي لأصدقائنا الكوريين بأن أساس ضمان استقلالهم وأمنهم هو الدرع الصاروخي النووي والإجراءات الأخرى للدفاع عن النفس".
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