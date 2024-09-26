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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة لبنانية على الحدود المشتركة مع سوريا
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مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": أكثر من 120 ألف نازح تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد
مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": أكثر من 120 ألف نازح تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن اللواء محمد خير، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان، أن "أكثر من 120 ألف نازح قد تم توزيعهم على مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الإقليم،... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T18:35+0000
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وأشار خير في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "النزوح بدأ يشمل أيضاً مناطق البقاع، حيث بدأ أهالي المنطقة بمغادرتها"، وفيما يتعلق بالنزوح إلى سوريا، أوضح أن "بعض السوريين بدأوا بالعودة إلى وطنهم نتيجة الحرب الدائرة في لبنان"، مشيراً إلى أن "حركة النزوح من الجنوب إلى الداخل السوري، لا تزال خجولة".كما أشار إلى أن "هناك مبادرات فردية من اللبنانيين في الداخل والخارج للمساعدة، ما يعكس روح التضامن والتعاون في مواجهة الأزمات الراهنة".ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240926/وزير-العدل-اللبناني-الحرب-أعلنت-على-لبنان-والمشهد-يزداد-تعقيدا-1093152403.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
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مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": أكثر من 120 ألف نازح تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد

18:35 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 18:40 GMT 26.09.2024)
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo
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أعلن اللواء محمد خير، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان، أن "أكثر من 120 ألف نازح قد تم توزيعهم على مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الإقليم، الشوف، عاليه، المنية، الضنية، طرابلس، وبيروت".
وأشار خير في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "النزوح بدأ يشمل أيضاً مناطق البقاع، حيث بدأ أهالي المنطقة بمغادرتها"، وفيما يتعلق بالنزوح إلى سوريا، أوضح أن "بعض السوريين بدأوا بالعودة إلى وطنهم نتيجة الحرب الدائرة في لبنان"، مشيراً إلى أن "حركة النزوح من الجنوب إلى الداخل السوري، لا تزال خجولة".

وأضاف اللواء خير أن "المواطنين يتكاتفون لتأمين احتياجاتهم الأساسية، التي تعجز الدولة اللبنانية عن توفيرها"، لافتاً إلى أن "مراكز الإيواء الأساسية تتواجد في المدارس الرسمية، بالإضافة إلى بعض المدارس الخاصة، التي فتحت أبوابها تطوعاً لاستقبال النازحين".

لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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وفي سياق متصل، أفاد خير بأن "هناك مساعدات خارجية بدأت تصل، مثل المساعدات التركية، التي من المتوقع وصولها إلى لبنان ابتداءً من الأسبوع المقبل"، مؤكداً على "أهمية التعاون بين مختلف المعنيين، لا سيما الجيش اللبناني، في مسح الأضرار وتقديم الدعم اللازم".

كما أشار إلى أن "هناك مبادرات فردية من اللبنانيين في الداخل والخارج للمساعدة، ما يعكس روح التضامن والتعاون في مواجهة الأزمات الراهنة".
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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