https://sarabic.ae/20240926/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-أكثر-من-120-ألف-نازح-تم-توزيعهم-على-مختلف-مناطق-البلاد--1093153308.html

مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": أكثر من 120 ألف نازح تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد

مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": أكثر من 120 ألف نازح تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن اللواء محمد خير، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان، أن "أكثر من 120 ألف نازح قد تم توزيعهم على مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الإقليم،... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T18:35+0000

2024-09-26T18:35+0000

2024-09-26T18:40+0000

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وأشار خير في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "النزوح بدأ يشمل أيضاً مناطق البقاع، حيث بدأ أهالي المنطقة بمغادرتها"، وفيما يتعلق بالنزوح إلى سوريا، أوضح أن "بعض السوريين بدأوا بالعودة إلى وطنهم نتيجة الحرب الدائرة في لبنان"، مشيراً إلى أن "حركة النزوح من الجنوب إلى الداخل السوري، لا تزال خجولة".كما أشار إلى أن "هناك مبادرات فردية من اللبنانيين في الداخل والخارج للمساعدة، ما يعكس روح التضامن والتعاون في مواجهة الأزمات الراهنة".ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240926/وزير-العدل-اللبناني-الحرب-أعلنت-على-لبنان-والمشهد-يزداد-تعقيدا-1093152403.html

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