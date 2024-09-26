منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240926/منطاد-ضخم-يتحطم-فوق-رؤوس-سكان-بلدة-برازيلية-فيديو-1093144960.html
منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو
منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطم منطاد تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" في الدور نصف النهائي من بطولة كأس "ليبرتادوريس"، بعد ظهر أمس الأربعاء، على منازل في بلدة أوزاسكو بالبرازيل. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وتبين المشاهد لحظة تحطم المنطاد الذي تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" فوق أحد الأبنية السكنية، ما أثار الذعر بين أهالي البلدة البرازيلية.وقالت إدارة الإطفاء في البلدة، إن شخصًا داخل المنطاد أُصيب نتيجة الحادث.
https://sarabic.ae/20240831/البرازيل-تقرر-حجب-منصة-إكس-وماسك-ينتقد-حرية-التعبير-في-البلاد-1092251416.html
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منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو

15:04 GMT 26.09.2024
© Photo منطاد ضخم يرتطم بأحد أبنية ساو باولو في البرازيل ويسبب هلع بين السكان
منطاد ضخم يرتطم بأحد أبنية ساو باولو في البرازيل ويسبب هلع بين السكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Photo
تابعنا عبر
تحطم منطاد تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" في الدور نصف النهائي من بطولة كأس "ليبرتادوريس"، بعد ظهر أمس الأربعاء، على منازل في بلدة أوزاسكو بالبرازيل.
وتبين المشاهد لحظة تحطم المنطاد الذي تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" فوق أحد الأبنية السكنية، ما أثار الذعر بين أهالي البلدة البرازيلية.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
مجتمع
البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد
31 أغسطس, 09:54 GMT
وقالت إدارة الإطفاء في البلدة، إن شخصًا داخل المنطاد أُصيب نتيجة الحادث.
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