https://sarabic.ae/20240926/منطاد-ضخم-يتحطم-فوق-رؤوس-سكان-بلدة-برازيلية-فيديو-1093144960.html
منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو
منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطم منطاد تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" في الدور نصف النهائي من بطولة كأس "ليبرتادوريس"، بعد ظهر أمس الأربعاء، على منازل في بلدة أوزاسكو بالبرازيل. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T15:04+0000
2024-09-26T15:04+0000
2024-09-26T15:04+0000
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وتبين المشاهد لحظة تحطم المنطاد الذي تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" فوق أحد الأبنية السكنية، ما أثار الذعر بين أهالي البلدة البرازيلية.وقالت إدارة الإطفاء في البلدة، إن شخصًا داخل المنطاد أُصيب نتيجة الحادث.
https://sarabic.ae/20240831/البرازيل-تقرر-حجب-منصة-إكس-وماسك-ينتقد-حرية-التعبير-في-البلاد-1092251416.html
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نادي الفيديو
منطاد ضخم يتحطم "فوق رؤوس" سكان بلدة برازيلية... فيديو
تحطم منطاد تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" في الدور نصف النهائي من بطولة كأس "ليبرتادوريس"، بعد ظهر أمس الأربعاء، على منازل في بلدة أوزاسكو بالبرازيل.
وتبين المشاهد لحظة تحطم المنطاد الذي تم إطلاقه لدعم فريق "ساو باولو" فوق أحد الأبنية السكنية، ما أثار الذعر بين أهالي البلدة البرازيلية.
وقالت إدارة الإطفاء في البلدة، إن شخصًا داخل المنطاد أُصيب نتيجة الحادث.