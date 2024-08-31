البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240831/البرازيل-تقرر-حجب-منصة-إكس-وماسك-ينتقد-حرية-التعبير-في-البلاد-1092251416.html
البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد
البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في البرازيل، أمس الجمعة، قرارها بحجب شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" امتثالاً لأمر من قاضٍ دخل في نزاع طويل الأمد مع مالك المنصة رجل... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T09:54+0000
2024-08-31T09:54+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047747574_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_964efae73171559db5d21d983333482e.jpg
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قرار تعليق المنصة داخل البرازيل جاء بعد مرور الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، مساء الخميس، لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، فيما زعم ماسك أن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس كان يحاول فرض رقابة غير مبررة، في حين أصر القاضي على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى لوائح فيما يتعلق بخطاب الكراهية.من جانبه، انتقد ماسك حرية التعبير في البرازيل قائلا إن "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية".يشار إلى أن منصة "إكس" ظلت متاحة في البرازيل حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، على الرغم من أن بعض البرازيليين نشروا على منصات أخرى أن وصولهم إلى "إكس" تم حظره بالفعل، فيما أعلنت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في البلاد أنها ستبدأ في منع الوصول اعتبارًا من منتصف الليل (0300 بتوقيت غرينتش يوم السبت).وفي حكمه، أمر مورايس بتعليق عمل شركة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، في البرازيل حتى تمتثل لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع أكثر من 3 ملايين دولار كغرامات، بالإضافة إلى تعيين ممثل محلي، كما يقتضي القانون البرازيلي.وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الجمعة الماضي، إن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، يجب أن يلتزم بقواعد البلاد، وسط قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في البلاد بشأنه وشركاته.ويوم أمس الخميس الماضي، تم تجميد حسابات شركة "ستارلينك" القابضة التابعة لماسك في البرازيل، باعتبار أن الشركة تفتقر إلى ممثل قانوني في البلاد، وفي اليوم نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، أمر إيلون ماسك بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة بمن سيكون الممثل القانوني الجديد لمنصة "إكس" في البرازيل، وإلا فسيتم تعليق عملها في البلاد.وقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال مقابلة إذاعية معه: "إنه (ماسك) مواطن أمريكي وليس مواطنا عالميا، ولا يمكنه الاستمرار في الإساءة إلى الرؤساء أو المشرعين.. أو المحكمة العليا، من يظن نفسه؟" "يجب أن يحترم قرار المحكمة العليا".وشدد لولا على أن "كل مواطن أجنبي يمتلك استثمارات في البرازيل، يجب أن يلتزم بالدستور البرازيلي، ويلتزم بتشريعاته".
https://sarabic.ae/20240825/مالك-منصة-إكس-ماسك-يعلق-على-توقيف-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-1092082444.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047747574_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f286c88e603a6ead3817180828052069.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل

البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد

09:54 GMT 31.08.2024
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Hannibal Hanschke
تابعنا عبر
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في البرازيل، أمس الجمعة، قرارها بحجب شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" امتثالاً لأمر من قاضٍ دخل في نزاع طويل الأمد مع مالك المنصة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قرار تعليق المنصة داخل البرازيل جاء بعد مرور الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، مساء الخميس، لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، فيما زعم ماسك أن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس كان يحاول فرض رقابة غير مبررة، في حين أصر القاضي على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى لوائح فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
من جانبه، انتقد ماسك حرية التعبير في البرازيل قائلا إن "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية".
يشار إلى أن منصة "إكس" ظلت متاحة في البرازيل حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، على الرغم من أن بعض البرازيليين نشروا على منصات أخرى أن وصولهم إلى "إكس" تم حظره بالفعل، فيما أعلنت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في البلاد أنها ستبدأ في منع الوصول اعتبارًا من منتصف الليل (0300 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
وفي حكمه، أمر مورايس بتعليق عمل شركة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، في البرازيل حتى تمتثل لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع أكثر من 3 ملايين دولار كغرامات، بالإضافة إلى تعيين ممثل محلي، كما يقتضي القانون البرازيلي.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
مالك منصة "إكس" ماسك يعلق على توقيف مؤسس "تلغرام" في فرنسا
25 أغسطس, 10:06 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الجمعة الماضي، إن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، يجب أن يلتزم بقواعد البلاد، وسط قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في البلاد بشأنه وشركاته.
ويوم أمس الخميس الماضي، تم تجميد حسابات شركة "ستارلينك" القابضة التابعة لماسك في البرازيل، باعتبار أن الشركة تفتقر إلى ممثل قانوني في البلاد، وفي اليوم نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، أمر إيلون ماسك بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة بمن سيكون الممثل القانوني الجديد لمنصة "إكس" في البرازيل، وإلا فسيتم تعليق عملها في البلاد.
وقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال مقابلة إذاعية معه: "إنه (ماسك) مواطن أمريكي وليس مواطنا عالميا، ولا يمكنه الاستمرار في الإساءة إلى الرؤساء أو المشرعين.. أو المحكمة العليا، من يظن نفسه؟" "يجب أن يحترم قرار المحكمة العليا".
وشدد لولا على أن "كل مواطن أجنبي يمتلك استثمارات في البرازيل، يجب أن يلتزم بالدستور البرازيلي، ويلتزم بتشريعاته".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 06:13 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала