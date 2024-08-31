https://sarabic.ae/20240831/البرازيل-تقرر-حجب-منصة-إكس-وماسك-ينتقد-حرية-التعبير-في-البلاد-1092251416.html

البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد

البرازيل تقرر حجب منصة "إكس"... وماسك ينتقد حرية التعبير في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في البرازيل، أمس الجمعة، قرارها بحجب شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" امتثالاً لأمر من قاضٍ دخل في نزاع طويل الأمد مع مالك المنصة رجل... 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T09:54+0000

2024-08-31T09:54+0000

2024-08-31T09:54+0000

مجتمع

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار البرازيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047747574_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_964efae73171559db5d21d983333482e.jpg

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قرار تعليق المنصة داخل البرازيل جاء بعد مرور الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، مساء الخميس، لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، فيما زعم ماسك أن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس كان يحاول فرض رقابة غير مبررة، في حين أصر القاضي على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى لوائح فيما يتعلق بخطاب الكراهية.من جانبه، انتقد ماسك حرية التعبير في البرازيل قائلا إن "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية".يشار إلى أن منصة "إكس" ظلت متاحة في البرازيل حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، على الرغم من أن بعض البرازيليين نشروا على منصات أخرى أن وصولهم إلى "إكس" تم حظره بالفعل، فيما أعلنت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في البلاد أنها ستبدأ في منع الوصول اعتبارًا من منتصف الليل (0300 بتوقيت غرينتش يوم السبت).وفي حكمه، أمر مورايس بتعليق عمل شركة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، في البرازيل حتى تمتثل لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع أكثر من 3 ملايين دولار كغرامات، بالإضافة إلى تعيين ممثل محلي، كما يقتضي القانون البرازيلي.وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الجمعة الماضي، إن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، يجب أن يلتزم بقواعد البلاد، وسط قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في البلاد بشأنه وشركاته.ويوم أمس الخميس الماضي، تم تجميد حسابات شركة "ستارلينك" القابضة التابعة لماسك في البرازيل، باعتبار أن الشركة تفتقر إلى ممثل قانوني في البلاد، وفي اليوم نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، أمر إيلون ماسك بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة بمن سيكون الممثل القانوني الجديد لمنصة "إكس" في البرازيل، وإلا فسيتم تعليق عملها في البلاد.وقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال مقابلة إذاعية معه: "إنه (ماسك) مواطن أمريكي وليس مواطنا عالميا، ولا يمكنه الاستمرار في الإساءة إلى الرؤساء أو المشرعين.. أو المحكمة العليا، من يظن نفسه؟" "يجب أن يحترم قرار المحكمة العليا".وشدد لولا على أن "كل مواطن أجنبي يمتلك استثمارات في البرازيل، يجب أن يلتزم بالدستور البرازيلي، ويلتزم بتشريعاته".

https://sarabic.ae/20240825/مالك-منصة-إكس-ماسك-يعلق-على-توقيف-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-1092082444.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل