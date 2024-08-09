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الإنسان والثقافة
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
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ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
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مرايا العلوم
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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https://sarabic.ae/20240809/الرئيس-الفنزويلي-يوقع-مرسوما-بحظر-منصة-إكس-في-بلاده-لمدة-10-أيام-1091556210.html
الرئيس الفنزويلي يوقع مرسوما بحظر منصة "إكس" في بلاده
الرئيس الفنزويلي يوقع مرسوما بحظر منصة "إكس" في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، انتهكت القوانين الفنزويلية عدة مرات، مما أدى إلى قرار... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T00:50+0000
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الرئيس الفنزويلي
العالم
إيلون ماسك
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وأوضح مادورو خلال اجتماع خارج القصر الرئاسي: "الشبكة الاجتماعية انتهكت جميع معاييرها من خلال تحريضها على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت وصراع الفنزويليين، وقد انتهكت جميع قوانين فنزويلا".وأضاف: "لقد وقعت على اقتراح لتعليق عمل الشبكة الاجتماعية "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، في فنزويلا لمدة 10 أيام حتى تقدم ضماناتها".
https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
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الرئيس الفنزويلي, العالم, إيلون ماسك, تويتر
الرئيس الفنزويلي, العالم, إيلون ماسك, تويتر

الرئيس الفنزويلي يوقع مرسوما بحظر منصة "إكس" في بلاده

00:50 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 00:51 GMT 09.08.2024)
© AFP 2023 / JOEL SAGET"إكس" الشعار الجديد لموقع التغريدات "تويتر"
إكس الشعار الجديد لموقع التغريدات تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGET
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، انتهكت القوانين الفنزويلية عدة مرات، مما أدى إلى قرار بتعليق نشاطها في البلاد لمدة 10 أيام.
وأوضح مادورو خلال اجتماع خارج القصر الرئاسي: "الشبكة الاجتماعية انتهكت جميع معاييرها من خلال تحريضها على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت وصراع الفنزويليين، وقد انتهكت جميع قوانين فنزويلا".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية
29 يوليو, 21:35 GMT
وأضاف: "لقد وقعت على اقتراح لتعليق عمل الشبكة الاجتماعية "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، في فنزويلا لمدة 10 أيام حتى تقدم ضماناتها".
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