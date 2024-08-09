https://sarabic.ae/20240809/الرئيس-الفنزويلي-يوقع-مرسوما-بحظر-منصة-إكس-في-بلاده-لمدة-10-أيام-1091556210.html
الرئيس الفنزويلي يوقع مرسوما بحظر منصة "إكس" في بلاده
الرئيس الفنزويلي يوقع مرسوما بحظر منصة "إكس" في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، انتهكت القوانين الفنزويلية عدة مرات، مما أدى إلى قرار... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T00:50+0000
2024-08-09T00:50+0000
2024-08-09T00:51+0000
الرئيس الفنزويلي
العالم
إيلون ماسك
تويتر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/05/1079809647_0:78:1488:915_1920x0_80_0_0_65ef8de3ef42370794189fe37feeca0c.jpg
وأوضح مادورو خلال اجتماع خارج القصر الرئاسي: "الشبكة الاجتماعية انتهكت جميع معاييرها من خلال تحريضها على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت وصراع الفنزويليين، وقد انتهكت جميع قوانين فنزويلا".وأضاف: "لقد وقعت على اقتراح لتعليق عمل الشبكة الاجتماعية "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، في فنزويلا لمدة 10 أيام حتى تقدم ضماناتها".
https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/05/1079809647_83:0:1406:992_1920x0_80_0_0_55d63065c0031805db3cc9ac252e50ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس الفنزويلي, العالم, إيلون ماسك, تويتر
الرئيس الفنزويلي, العالم, إيلون ماسك, تويتر
الرئيس الفنزويلي يوقع مرسوما بحظر منصة "إكس" في بلاده
00:50 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 00:51 GMT 09.08.2024)
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، انتهكت القوانين الفنزويلية عدة مرات، مما أدى إلى قرار بتعليق نشاطها في البلاد لمدة 10 أيام.
وأوضح مادورو خلال اجتماع خارج القصر الرئاسي: "الشبكة الاجتماعية انتهكت جميع معاييرها من خلال تحريضها على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت وصراع الفنزويليين، وقد انتهكت جميع قوانين فنزويلا".
وأضاف: "لقد وقعت على اقتراح لتعليق عمل الشبكة الاجتماعية "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، في فنزويلا
لمدة 10 أيام حتى تقدم ضماناتها".