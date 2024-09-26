https://sarabic.ae/20240926/نائبة-أمريكية-بايدن-يمول-أوكرانيا-بينما-يعاني-أبناء-شعبنا-من-الضيق-المادي-1093137301.html

نائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي

نائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي

سبوتنيك عربي

صرحت مارغري تايلور، عضو مجلس النواب الأمريكي، بأن حزمة "المساعدات" المالية الجديدة لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تُظهر أن الرئيس الأمريكي جو... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T13:04+0000

2024-09-26T13:04+0000

2024-09-26T13:04+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg

وكتبت تايلور عبر منصة "إكس": "يقدم جو بايدن، وكامالا هاريس، 6 مليارات دولار أخرى لأوكرانيا، في حين أن العديد من الأمريكيين لا يستطيعون شراء الطعام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن تخصيص ما يقرب من 8 مليارات دولار لأوكرانيا، بعد اجتماع بايدن مع فلاديمير زيلينسكي.وسيشمل هذا المبلغ 5.6 مليار دولار مخصصة لشراء الأسلحة من مستودعات البنتاغون. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستخدام هذه الأموال.وسبق أن رفض الكونغرس تمديد الموعد النهائي في قانون الموازنة الأمريكية المؤقت، رغم طلبات البيت الأبيض.وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما بذلك، فإن موسكو مستعدة له.

https://sarabic.ae/20240925/نائبة-الكونغرس-تعارض-الدعم-العسكري-الأمريكي-لأوكرانيا-1093076956.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم