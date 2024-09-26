نائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مدار الليل والنهار
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حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
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ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240926/نائبة-أمريكية-بايدن-يمول-أوكرانيا-بينما-يعاني-أبناء-شعبنا-من-الضيق-المادي-1093137301.html
نائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي
نائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي
سبوتنيك عربي
صرحت مارغري تايلور، عضو مجلس النواب الأمريكي، بأن حزمة "المساعدات" المالية الجديدة لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تُظهر أن الرئيس الأمريكي جو... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T13:04+0000
2024-09-26T13:04+0000
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وكتبت تايلور عبر منصة "إكس": "يقدم جو بايدن، وكامالا هاريس، 6 مليارات دولار أخرى لأوكرانيا، في حين أن العديد من الأمريكيين لا يستطيعون شراء الطعام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن تخصيص ما يقرب من 8 مليارات دولار لأوكرانيا، بعد اجتماع بايدن مع فلاديمير زيلينسكي.وسيشمل هذا المبلغ 5.6 مليار دولار مخصصة لشراء الأسلحة من مستودعات البنتاغون. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستخدام هذه الأموال.وسبق أن رفض الكونغرس تمديد الموعد النهائي في قانون الموازنة الأمريكية المؤقت، رغم طلبات البيت الأبيض.وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما بذلك، فإن موسكو مستعدة له.
https://sarabic.ae/20240925/نائبة-الكونغرس-تعارض-الدعم-العسكري-الأمريكي-لأوكرانيا-1093076956.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

نائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي

13:04 GMT 26.09.2024
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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صرحت مارغري تايلور، عضو مجلس النواب الأمريكي، بأن حزمة "المساعدات" المالية الجديدة لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تُظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، يضعان مصالح شعبهما في المرتبة الأخيرة.
وكتبت تايلور عبر منصة "إكس": "يقدم جو بايدن، وكامالا هاريس، 6 مليارات دولار أخرى لأوكرانيا، في حين أن العديد من الأمريكيين لا يستطيعون شراء الطعام".

وأشارت إلى أن "أمريكا في المركز الأخير بالنسبة للديمقراطيين".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن تخصيص ما يقرب من 8 مليارات دولار لأوكرانيا، بعد اجتماع بايدن مع فلاديمير زيلينسكي.
وسيشمل هذا المبلغ 5.6 مليار دولار مخصصة لشراء الأسلحة من مستودعات البنتاغون. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستخدام هذه الأموال.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
نائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا
أمس, 05:02 GMT
وسبق أن رفض الكونغرس تمديد الموعد النهائي في قانون الموازنة الأمريكية المؤقت، رغم طلبات البيت الأبيض.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.

وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما بذلك، فإن موسكو مستعدة له.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل11:05 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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