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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
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11:03 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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وزير الخارجية الفنزويلي يحذر من محاولات شن حرب على روسيا
وزير الخارجية الفنزويلي يحذر من محاولات شن حرب على روسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، بأن "القوى القائمة"، بدلا من وقف إراقة الدماء، تعمل باستمرار على توسيع نطاق الحرب في أوروبا وتعتزم نقلها إلى أراضي... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T06:19+0000
2024-09-26T06:19+0000
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وقال هيل في كلمة ألقاها في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بدلاً من وقف المذابح وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، تعمل القوى القائمة باستمرار على نشر الحروب في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم من خلال التكتلات العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي".وأشار الوزير في كلمته إلى "العدوان الأمريكي المتعدد الأوجه على الجمهورية، والذي يشمل، بالإضافة إلى الحصار المالي والاستيلاء على الأصول، التخطيط والتنظيم لهجمات إرهابية". وفي هذا الصدد، أعرب عن تضامنه مع كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وكولومبيا وهندوراس، التي تتدخل الولايات المتحدة في شؤونها، وتضطهد اللاعبين المستقلين سياسيا في القارة.وتابع: "أدعو شعوب العالم الحرة ودعاة السلام إلى تعزيز الوحدة ضد أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا لتحقيق أهدافهم في الهيمنة الاستعمارية الجديدة، لقد حان الوقت للجنوب العالمي، لقد حان الوقت لهذا النظام العالمي الجديد الذي طال انتظاره، لقد حان الوقت لتوطيد عالم متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز يسوده الهدوء والازدهار الاقتصادي الخالي من الهيمنة".
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روسيا, العالم

وزير الخارجية الفنزويلي يحذر من محاولات شن حرب على روسيا

06:19 GMT 26.09.2024
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صرح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، بأن "القوى القائمة"، بدلا من وقف إراقة الدماء، تعمل باستمرار على توسيع نطاق الحرب في أوروبا وتعتزم نقلها إلى أراضي روسيا، التي تخرج منتصرة تاريخيا.
وقال هيل في كلمة ألقاها في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بدلاً من وقف المذابح وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، تعمل القوى القائمة باستمرار على نشر الحروب في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم من خلال التكتلات العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "بعد أن هزموا أوكرانيا في مغامرتها النازية، ينوون الآن جلب الحرب والإرهاب إلى روسيا العظيمة، التي كما علمنا التاريخ، ستخرج دائمًا منتصرة. إن توسع الناتو يهدد أيضًا السلام في أمريكا الجنوبية من خلال استضافة قواعد عسكرية بتواطؤ من حكومتي الأرجنتين والإكوادور الوضيعتين"، وفق وصفه.

وأشار الوزير في كلمته إلى "العدوان الأمريكي المتعدد الأوجه على الجمهورية، والذي يشمل، بالإضافة إلى الحصار المالي والاستيلاء على الأصول، التخطيط والتنظيم لهجمات إرهابية". وفي هذا الصدد، أعرب عن تضامنه مع كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وكولومبيا وهندوراس، التي تتدخل الولايات المتحدة في شؤونها، وتضطهد اللاعبين المستقلين سياسيا في القارة.
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وتابع: "أدعو شعوب العالم الحرة ودعاة السلام إلى تعزيز الوحدة ضد أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا لتحقيق أهدافهم في الهيمنة الاستعمارية الجديدة، لقد حان الوقت للجنوب العالمي، لقد حان الوقت لهذا النظام العالمي الجديد الذي طال انتظاره، لقد حان الوقت لتوطيد عالم متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز يسوده الهدوء والازدهار الاقتصادي الخالي من الهيمنة".
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