https://sarabic.ae/20240926/وزير-الخارجية-الهنغاري-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-لم-تقرب-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1093109842.html
وزير الخارجية الهنغاري: إمدادات الأسلحة إلى كييف لم تقرب نهاية الصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية الهنغاري: إمدادات الأسلحة إلى كييف لم تقرب نهاية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الدول الغربية للأسلحة إلى كييف لم تقرب نهاية الصراع الأوكراني، بل فاقمته إلى حد كبير. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T00:59+0000
2024-09-26T00:59+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو، أثناء حديثه في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الواضح أن هذه الإمدادات لم يكن لها أي معنى ولم تساعد في تغيير الوضع على الجبهة، كما أنها لم تقربنا من السلام، ولم تؤدِّ إلا إلى زيادة حجم الأسلحة لدى طرفي الصراع وزيادة عدد الضحايا وإطالة أمد هذه الحرب".وأضاف وزير الخارجية الهنغاري أن المسار الذي اختارته الدول الغربية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا "ينطوي بالتأكيد على مخاطر جدية لتصعيد" الصراع في أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, هنغاريا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, هنغاريا
وزير الخارجية الهنغاري: إمدادات الأسلحة إلى كييف لم تقرب نهاية الصراع في أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الدول الغربية للأسلحة إلى كييف لم تقرب نهاية الصراع الأوكراني، بل فاقمته إلى حد كبير.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال سيارتو، أثناء حديثه في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الواضح أن هذه الإمدادات لم يكن لها أي معنى ولم تساعد في تغيير الوضع على الجبهة، كما أنها لم تقربنا من السلام، ولم تؤدِّ إلا إلى زيادة حجم الأسلحة لدى طرفي الصراع وزيادة عدد الضحايا وإطالة أمد هذه الحرب".
وأضاف وزير الخارجية الهنغاري أن المسار الذي اختارته الدول الغربية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا "ينطوي بالتأكيد على مخاطر جدية لتصعيد" الصراع في أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.