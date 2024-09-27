https://sarabic.ae/20240927/إسقاط-مسيرتين-بالقرب-من-نوفوشاختينسك-في-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1093155618.html
حاكم المقاطعة: القوات الروسية تتواجد على مشارف غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه
حاكم المقاطعة: القوات الروسية تتواجد على مشارف غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
طصرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات المسلحة الروسية موجودة بالفعل على مشارف مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T01:02+0000
2024-09-27T01:02+0000
2024-09-27T02:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال باليتسكي لسبوتنيك: "... قواتنا المسلحة الآن تتواجد على مشارف مدينة غوليايبولي، أي أن التقدم الذي أحرزناه صغير..."..ومنذ 24 فبراير 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على مدار 8 سنوات على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240926/القوات-الروسية-تدمر-250-مسيرة-أوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1093118624.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
حاكم المقاطعة: القوات الروسية تتواجد على مشارف غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه
01:02 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 02:06 GMT 27.09.2024)
طصرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات المسلحة الروسية موجودة بالفعل على مشارف مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك
. وقال باليتسكي لسبوتنيك: "... قواتنا المسلحة الآن تتواجد على مشارف مدينة غوليايبولي، أي أن التقدم الذي أحرزناه صغير..."..
ومنذ 24 فبراير 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على مدار 8 سنوات على يد نظام كييف.