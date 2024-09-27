https://sarabic.ae/20240927/إسقاط-7-طائرات-مسيّرة-خلال-الليلة-بالقرب-من-نوفوشاختينسك-في-مقاطعة-روستوف-1093155849.html
إسقاط 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف
إسقاط 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أنه تم تدمير إجمالي 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T01:20+0000
2024-09-27T01:20+0000
2024-09-27T02:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر تطبيق "تليغرام": "تم تدمير ما مجموعه سبع طائرات مسيّرة بالقرب من نوفوشاختينسك في هذه الليلة، وأسفر سقوط الحطام في الحقول عن اشتعال النيران في العشب، وتم إخماد الحريق بسرعة من قبل خدمات الإنقاذ المناوبة، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار". وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثلاث-مسيرات-أوكرانية-فوق-روستوف--عاجل-1093000044.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إسقاط 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف
01:20 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 02:03 GMT 27.09.2024)
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أنه تم تدمير إجمالي 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غولوبيف عبر تطبيق "تليغرام": "تم تدمير ما مجموعه سبع طائرات مسيّرة بالقرب من نوفوشاختينسك في هذه الليلة، وأسفر سقوط الحطام في الحقول عن اشتعال النيران في العشب، وتم إخماد الحريق بسرعة من قبل خدمات الإنقاذ المناوبة، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.