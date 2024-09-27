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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240927/إسقاط-7-طائرات-مسيّرة-خلال-الليلة-بالقرب-من-نوفوشاختينسك-في-مقاطعة-روستوف-1093155849.html
إسقاط 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف
إسقاط 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أنه تم تدمير إجمالي 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T01:20+0000
2024-09-27T02:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر تطبيق "تليغرام": "تم تدمير ما مجموعه سبع طائرات مسيّرة بالقرب من نوفوشاختينسك في هذه الليلة، وأسفر سقوط الحطام في الحقول عن اشتعال النيران في العشب، وتم إخماد الحريق بسرعة من قبل خدمات الإنقاذ المناوبة، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار". وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثلاث-مسيرات-أوكرانية-فوق-روستوف--عاجل-1093000044.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إسقاط 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف

01:20 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 02:03 GMT 27.09.2024)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أنه تم تدمير إجمالي 7 طائرات مسيّرة خلال الليلة بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر تطبيق "تليغرام": "تم تدمير ما مجموعه سبع طائرات مسيّرة بالقرب من نوفوشاختينسك في هذه الليلة، وأسفر سقوط الحطام في الحقول عن اشتعال النيران في العشب، وتم إخماد الحريق بسرعة من قبل خدمات الإنقاذ المناوبة، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار".
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق روستوف
22 سبتمبر, 22:43 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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