توأمان ينجحان بكسر رقم قياسي بيقطينة تزن أكثر من 1 طن... فيديو
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض أكبر يقطين في روسيا - وزنها 472 كجم - خلال مهرجان "ألوان الخريف" في موسكو
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن، قام بزراعتها شقيقان توأمان في بريطانيا.
ودخل الشقيقان إيان، وستيوارت باتون (63 عامًا)، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بإنتاجهما أكبر ثمرة يقطين في بريطانيا، حيث قضى الشقيقان، 3 ساعات يوميًا في هامبشاير، لمدة 3 أشهر في عملية العناية باليقطينة العملاقة التي يبلغ وزنها 1198.2 كغ.
وتم نقل الثمرة العملاقة لعرضها في أحد المهرجانات المحلية بواسطة رافعة حملتها ووضعتها على ميزان، وتهافت الزوار من أنحاء المدينة لرؤية الثمرة العملاقة، وأخد صور تذكارية لها.
🧡يقطينة تزن أكثر من 1 طن— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 27, 2024
🟠حطم شقيقان توأمان الرقم القياسي المسجل في بريطانيا بزراعة ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن.
🔸وقضى الشقيقان إيان وستيوارت باتون (63 عامًا)، ثلاث ساعات يوميًا في هامبشاير، لمدة ثلاثة أشهر في عملية العناية باليقطين العملاق الذي يبلغ وزنه 1198.2 كغم،… pic.twitter.com/93iNEWP5A3
ويذكر أن أكبر ثمرة يقطين في العالم تم تسجيلها في موسوعة "غينيس"، العام الماضي، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث بلغ وزنها 1247 كيلوغراما، وحصل زارعها على جائزة مقدارها 30 ألف دولار.