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ماكرون يطلب من الولايات المتحدة التأثير على نتنياهو للتوصل إلى هدنة مع "حزب الله" اللبناني
ماكرون يطلب من الولايات المتحدة التأثير على نتنياهو للتوصل إلى هدنة مع "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T05:46+0000
2024-09-27T05:46+0000
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وقال ماكرون: "أعتقد أنه لا يزال أمامنا ساعات قليلة يمكن لرئيس الوزراء (نتنياهو) أن يلتزم فيها (بوقف إطلاق النار) وإعطاء فرصة للسلام خلال 21 يوماً، وأعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة الآن زيادة الضغط على رئيس وزراء إسرائيل لتحقيق ذلك".يوم أمس الخميس، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات جارية بشأن هدنة مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يستجب حتى لمقترحات الولايات المتحدة وفرنسا.وفي وقت سابق، دعا زعماء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يومًا. وفي الوقت نفسه، ذكرت كل من تل أبيب وبيروت أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في إطار هذه المبادرة.واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
https://sarabic.ae/20240926/حزب-الله-اللبناني-يقصف-مجمع-رافائيل-العسكري-الإسرائيلي-في-حيفا-1093134373.html
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لبنان, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

ماكرون يطلب من الولايات المتحدة التأثير على نتنياهو للتوصل إلى هدنة مع "حزب الله" اللبناني

05:46 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Abdulkader Al-Bayقصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Abdulkader Al-Bay
تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين والتوصل إلى هدنة مع "حزب الله" اللبناني.
وقال ماكرون: "أعتقد أنه لا يزال أمامنا ساعات قليلة يمكن لرئيس الوزراء (نتنياهو) أن يلتزم فيها (بوقف إطلاق النار) وإعطاء فرصة للسلام خلال 21 يوماً، وأعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة الآن زيادة الضغط على رئيس وزراء إسرائيل لتحقيق ذلك".

وبحسب ماكرون، فإن العالم كله ينتظر قرار نتنياهو، حيث أعرب "حزب الله" عن استعداده لوقف إطلاق النار. كما أشار ماكرون إلى أن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية في لبنان سيكون خطأ ويهدد بتصعيد أكبر.

يوم أمس الخميس، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات جارية بشأن هدنة مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يستجب حتى لمقترحات الولايات المتحدة وفرنسا.
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
"حزب الله" اللبناني يقصف مجمع "رافائيل" العسكري الإسرائيلي في حيفا
أمس, 11:36 GMT
وفي وقت سابق، دعا زعماء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يومًا. وفي الوقت نفسه، ذكرت كل من تل أبيب وبيروت أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في إطار هذه المبادرة.
واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
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