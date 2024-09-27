https://sarabic.ae/20240927/ماكرون-يطلب-من-الولايات-المتحدة-التأثير-على-نتنياهو-للتوصل-إلى-هدنة-مع-حزب-الله-اللبناني-1093157852.html

ماكرون يطلب من الولايات المتحدة التأثير على نتنياهو للتوصل إلى هدنة مع "حزب الله" اللبناني

ماكرون يطلب من الولايات المتحدة التأثير على نتنياهو للتوصل إلى هدنة مع "حزب الله" اللبناني

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T05:46+0000

2024-09-27T05:46+0000

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وقال ماكرون: "أعتقد أنه لا يزال أمامنا ساعات قليلة يمكن لرئيس الوزراء (نتنياهو) أن يلتزم فيها (بوقف إطلاق النار) وإعطاء فرصة للسلام خلال 21 يوماً، وأعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة الآن زيادة الضغط على رئيس وزراء إسرائيل لتحقيق ذلك".يوم أمس الخميس، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات جارية بشأن هدنة مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يستجب حتى لمقترحات الولايات المتحدة وفرنسا.وفي وقت سابق، دعا زعماء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يومًا. وفي الوقت نفسه، ذكرت كل من تل أبيب وبيروت أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في إطار هذه المبادرة.واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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