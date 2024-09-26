https://sarabic.ae/20240926/حزب-الله-اللبناني-يقصف-مجمع-رافائيل-العسكري-الإسرائيلي-في-حيفا-1093134373.html
"حزب الله" اللبناني يقصف مجمع "رافائيل" العسكري الإسرائيلي في حيفا
"حزب الله" اللبناني يقصف مجمع "رافائيل" العسكري الإسرائيلي في حيفا
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه بسلسلة من الصورايخ مجمع "رافائيل" الصناعي العسكري الإسرائيلي، في ضواحي مدينة حيفا، بالإضافة إلى استهداف... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:36+0000
2024-09-26T11:36+0000
2024-09-26T11:36+0000
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وقالت الحزب، في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".وشنت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة من الغارات في لبنان، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، على مناطق مختلفة في لبنان، أدت إلى مقتل المئات، وإصابة نحو الآلاف، كما تسببت بموجة نزوح كبيرة من أماكن الصراع.
https://sarabic.ae/20240926/مراسل-سبوتنيك-إسرائيل-تستهدف-شمال-قضاء-الهرمل-بالقرب-من-معبر-مطربا-الحدودي-بين-سوريا-ولبنان-1093125491.html
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لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله
لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله
"حزب الله" اللبناني يقصف مجمع "رافائيل" العسكري الإسرائيلي في حيفا
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه بسلسلة من الصورايخ مجمع "رافائيل" الصناعي العسكري الإسرائيلي، في ضواحي مدينة حيفا، بالإضافة إلى استهداف مقاتلي الحزب مستوطنة "كريات موتسكين" في شمال شرق المدينة بصليات الصواريخ.
وقالت الحزب، في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".
وشنت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة من الغارات في لبنان
، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة
، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، على مناطق مختلفة في لبنان، أدت إلى مقتل المئات، وإصابة نحو الآلاف، كما تسببت بموجة نزوح كبيرة من أماكن الصراع.