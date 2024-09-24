"حزب الله" يشن ضربات ليلية استهدف فيها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/حزب-الله-يشن-ضربات-ليلية-استهدف-فيها-مطارات-وقواعد-عسكرية-إسرائيلية-1093040245.html
"حزب الله" يشن ضربات ليلية استهدف فيها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية
"حزب الله" يشن ضربات ليلية استهدف فيها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، شن عدة ضربات، استهدف خلالها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية، في ظل تصاعد حدة التوترات بين الحزب والجيش الإسرائيلي. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T07:59+0000
2024-09-24T07:59+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092814945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05ca1e4100646d3ebdbd25c40166d0b6.jpg
وذكرت سلسلة بيانات أصدرها الحزب أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2".كما استهدف "حزب الله" كلا من قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ "فادي 2"، وقاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ "فادي 1"، ومصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود اللبنانية 60 كلم بصلية من صواريخ "فادي 2".‏في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى عقد قمة عربية وإسلامية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، وأفادت أن هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 500، وإصابة نحو 1650 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.
https://sarabic.ae/20240923/معلومات-عن-صواريخ-حزب-الله-المدمرة-التي-أعلن-استخدامها-لأول-مرة-1093025706.html
https://sarabic.ae/20240923/بعد-ارتفاع-عدد-الضحايا-هل-تحول-إسرائيل-لبنان-إلى-غزة-أخرى؟-1093032468.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092814945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e1c498990ba18e040f42b4dc49d029.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار

"حزب الله" يشن ضربات ليلية استهدف فيها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية

07:59 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمستوطنة المطلة ويظهر من الخلف دخان يتصاعد من أحد المنازل التي استهدفها حزب الله في كريات شمونا
مستوطنة المطلة ويظهر من الخلف دخان يتصاعد من أحد المنازل التي استهدفها حزب الله في كريات شمونا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، شن عدة ضربات، استهدف خلالها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية، في ظل تصاعد حدة التوترات بين الحزب والجيش الإسرائيلي.
وذكرت سلسلة بيانات أصدرها الحزب أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2".
كما استهدف "حزب الله" كلا من قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ "فادي 2"، وقاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ "فادي 1"، ومصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود اللبنانية 60 كلم بصلية من صواريخ "فادي 2".‏
معلومات عن صواريخ حزب الله المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
وسائط متعددة
معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
أمس, 14:42 GMT
في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى عقد قمة عربية وإسلامية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".
وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، وأفادت أن هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
بعد ارتفاع عدد الضحايا.. هل تحول إسرائيل لبنان إلى غزة أخرى؟
أمس, 18:31 GMT
كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 500، وإصابة نحو 1650 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала