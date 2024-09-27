https://sarabic.ae/20240927/نجم-الهلال-السعودي-السابق-سعود-عبد-الحميد-يعلق-على-أول-مشاركة-له-مع-روما-الإيطالي-1093183520.html
نجم الهلال السعودي السابق سعود عبد الحميد يعلق على أول مشاركة له مع روما الإيطالي
نجم الهلال السعودي السابق سعود عبد الحميد يعلق على أول مشاركة له مع روما الإيطالي
سبوتنيك عربي
شارك سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للمنتخب السعودي، لأول مرة مع فريقه الجديد روما الإيطالي خلال مباراته ضد ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، التي أقيمت مساء أمس... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T13:38+0000
2024-09-27T13:38+0000
2024-09-27T13:38+0000
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ولعب عبد الحميد بديلًا في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في العاصمة الإيطالية روما.وكتب سعود عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل رسالة لمتابعيه بعد ظهوره الأول مع روما.وكان سعود عبد الحميد قد انضم إلى روما في الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الهلال السعودي.وأعلن الهلال في بيان رسمي بيع ما تبقى من عقد اللاعب (موسم واحد) إلى نادي روما بعد مفاوضات من جانب الفريق الإيطالي الذي حصل على خدمات اللاعب حتى صيف 2028.وانضم اللاعب السعودي صاحب الـ 25 عاما إلى الهلال في صيف 2022 قادما من الاتحاد.وخاض سعود 34 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، وشارك في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.
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رياضة, أخبار كرة القدم, السعودية, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, السعودية, الأخبار
نجم الهلال السعودي السابق سعود عبد الحميد يعلق على أول مشاركة له مع روما الإيطالي
شارك سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للمنتخب السعودي، لأول مرة مع فريقه الجديد روما الإيطالي خلال مباراته ضد ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، التي أقيمت مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ولعب عبد الحميد بديلًا في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في العاصمة الإيطالية روما.
وكتب سعود عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل رسالة لمتابعيه بعد ظهوره الأول مع روما
.
وقال اللاعب السعودي: "سعيد بأول مباراة مع الفريق.. للأسف لم نحقق الفوز. شكرًا لجميع الجماهير على الدعم".
وكان سعود عبد الحميد قد انضم إلى روما في الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الهلال السعودي.
وأعلن الهلال
في بيان رسمي بيع ما تبقى من عقد اللاعب (موسم واحد) إلى نادي روما بعد مفاوضات من جانب الفريق الإيطالي الذي حصل على خدمات اللاعب حتى صيف 2028.
وانضم اللاعب السعودي صاحب الـ 25 عاما إلى الهلال في صيف 2022 قادما من الاتحاد.
وخاض سعود 34 مباراة دولية مع المنتخب السعودي
، وشارك في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.