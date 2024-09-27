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https://sarabic.ae/20240927/يويفا-يعاقب-برشلونة-بلعب-مباراة-خارج-أرضه-في-دوري-أبطال-أوروبا-ومن-دون-جمهوره-1093179087.html
"يويفا" يعاقب برشلونة بلعب مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بدون جمهوره
"يويفا" يعاقب برشلونة بلعب مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بدون جمهوره
سبوتنيك عربي
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، معاقبة نادي برشلونة الإسباني، بغرامة مالية، فضلا عن حرمانه من حضور جمهوره مباراة له خارج ملعبه، ضمن... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T12:32+0000
2024-09-27T12:41+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
نادي برشلونة
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جاء القرار على خلفية رفع عدد من مشجعي برشلونة لافتة تحمل جملة مرتبطة بـ"النازية"، للإشادة بهانزي فليك، مدرب الفريق، في مباراة برشلونة ضد موناكو، بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وقال "يويفا" في بيان رسمي: "قررت لجنة الانضباط والقيم تنفيذ الإجراء الانضباطي المعلّق، الذي فرضته لجنة الاستئناف، في 17 أبريل (نيسان) 2024، بسبب التصرف العنصري لجماهير برشلونة".وأضاف البيان: "ما يترتب عليه منع النادي من بيع تذاكر لمشجعيه خارج أرضه لمباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا".ويقصد بالإجراء المعلّق، معاقبة برشلونة في وقت سابق بمنع جمهوره من حضور مباراة خارج ملعبه مع إيقاف التنفيذ، والذي تم اتخاذه بعد هجوم عنصري لعدد من مشجعي الفريق في مواجهة ضد نادي باريس سان جيرمان، الموسم الماضي.ويعني إيقاف التنفيذ أن العقوبة لن يتم تطبيقها إلا في حالة تكرر المخالفة، خلال مدة محددة، وهو ما حدث في مباراة موناكو.وبالإضافة إلى عقوبة منع حضور الجماهير، فرض "يويفا" غرامة قدرها 10 آلاف يورو على برشلونة مع حظر إضافي أيضا على بيع التذاكر لجماهيره لمباراة واحدة خارج أرضه، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.من جانبه، أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، أنه سيلتزم بهذه العقوبة، مشيرًا إلى أنه سيعيد قيمة التذاكر للمشجعين، الذين اشتروا التذاكر بالفعل.
https://sarabic.ae/20240921/فليك-يعلق-على-تراجع-مستوى-شتيغن-بعد-هزيمة-برشلونة-أمام-موناكو-1092971373.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار

"يويفا" يعاقب برشلونة بلعب مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بدون جمهوره

12:32 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 12:41 GMT 27.09.2024)
© AP Photo / Manu Fernandezبرشلونة ريال مدريدالكلاسيكو
برشلونة ريال مدريدالكلاسيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، معاقبة نادي برشلونة الإسباني، بغرامة مالية، فضلا عن حرمانه من حضور جمهوره مباراة له خارج ملعبه، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
جاء القرار على خلفية رفع عدد من مشجعي برشلونة لافتة تحمل جملة مرتبطة بـ"النازية"، للإشادة بهانزي فليك، مدرب الفريق، في مباراة برشلونة ضد موناكو، بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وقال "يويفا" في بيان رسمي: "قررت لجنة الانضباط والقيم تنفيذ الإجراء الانضباطي المعلّق، الذي فرضته لجنة الاستئناف، في 17 أبريل (نيسان) 2024، بسبب التصرف العنصري لجماهير برشلونة".
وأضاف البيان: "ما يترتب عليه منع النادي من بيع تذاكر لمشجعيه خارج أرضه لمباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا".
ويقصد بالإجراء المعلّق، معاقبة برشلونة في وقت سابق بمنع جمهوره من حضور مباراة خارج ملعبه مع إيقاف التنفيذ، والذي تم اتخاذه بعد هجوم عنصري لعدد من مشجعي الفريق في مواجهة ضد نادي باريس سان جيرمان، الموسم الماضي.
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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فليك يعلق على تراجع مستوى شتيغن بعد هزيمة برشلونة أمام موناكو
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ويعني إيقاف التنفيذ أن العقوبة لن يتم تطبيقها إلا في حالة تكرر المخالفة، خلال مدة محددة، وهو ما حدث في مباراة موناكو.

وبذلك لن يتمكن جمهور برشلونة من حضور المباراة المقبلة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ضد النجم الأحمر الصربي، في الجولة الرابعة من مباريات الدوري، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبالإضافة إلى عقوبة منع حضور الجماهير، فرض "يويفا" غرامة قدرها 10 آلاف يورو على برشلونة مع حظر إضافي أيضا على بيع التذاكر لجماهيره لمباراة واحدة خارج أرضه، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.
من جانبه، أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، أنه سيلتزم بهذه العقوبة، مشيرًا إلى أنه سيعيد قيمة التذاكر للمشجعين، الذين اشتروا التذاكر بالفعل.
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