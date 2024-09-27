أطرف الصور لهذا الأسبوع

رائدا الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، والألماني ماتياس مورير، يستعرضان تدريباتهما على محاكاة ظروف سطح القمر، لمهام القمر المستقبلية، التي تقودها وكالة "ناسا"، في افتتاح منشأة "لونا" الجديدة، في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا، ألمانيا.
رائدا الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، والألماني ماتياس مورير، يستعرضان تدريباتهما على محاكاة ظروف سطح القمر، لمهام القمر المستقبلية، التي تقودها وكالة "ناسا"، في افتتاح منشأة "لونا" الجديدة، في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا، ألمانيا.
لقطة طريفة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة.
صورة تجمع الممثل خواكين فينيكس، وليدي غاغا، ولي جيل، وتود فيليبس، أمام المصورين عند وصولهم إلى العرض الأول لفيلم "جوكر" في لندن، بريطانيا.
صورة تجمع الممثل خواكين فينيكس، وليدي غاغا، ولي جيل، وتود فيليبس، أمام المصورين عند وصولهم إلى العرض الأول لفيلم "جوكر" في لندن، بريطانيا.
رائدة الفضاء في "ناسا" تريسي دايسون، أثناء استقبالها بالورود، بعد هبوط مركبة "سويوز إم إس -25" مع طاقم الرحلتين الاستكشافيتين 70 و71، في كازاخستان.
رائدة الفضاء في "ناسا" تريسي دايسون، أثناء استقبالها بالورود، بعد هبوط مركبة "سويوز إم إس -25" مع طاقم الرحلتين الاستكشافيتين 70 و71، في كازاخستان.
لقطة طريفة لأحد أعضاء فرقة حرس الشرف الموسيقية، وهو يقفز فوق سجادة الترحيب قبل وصول الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس، هايتي.
لقطة طريفة لأحد أعضاء فرقة حرس الشرف الموسيقية، وهو يقفز فوق سجادة الترحيب قبل وصول الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس، هايتي.
عارضات أزياء أثناء تأدية أحد العروض لمجموعة "دولتشي آند غابانا" ربيع وصيف 2025، في ميلانو، إيطاليا.
عارضات أزياء أثناء تأدية أحد العروض لمجموعة "دولتشي آند غابانا" ربيع وصيف 2025، في ميلانو، إيطاليا.
طلاب ملثمون أثناء احتجاجات أمام وزارة الداخلية في ولاية غيريرو، في مدينة مكسيكو.
طلاب ملثمون أثناء احتجاجات أمام وزارة الداخلية في ولاية غيريرو، في مدينة مكسيكو.
صورة لأول عملية ترميم علمية شاملة للوحة التاريخية الضخمة "اليوم الأخير لبومبي"، التي رسمها الفنان كارل بريولوف، في المتحف الروسي في جناح بينوا.
صورة لأول عملية ترميم علمية شاملة للوحة التاريخية الضخمة "اليوم الأخير لبومبي"، التي رسمها الفنان كارل بريولوف، في المتحف الروسي في جناح بينوا.
صورة لأشخاص يعبرون بركة من المياه في وسط مدينة بورت أو برنس، هايتي.
صورة لأشخاص يعبرون بركة من المياه في وسط مدينة بورت أو برنس، هايتي.
صورة للقطة كاتالينا وهي تجلس على كتف مالكها سام، خلال مسيرة لنشطاء حقوق الحيوان وأنصارهم لمطالبة السلطات الرومانية بمراعاة تشريعات حماية الحيوان ورفاهيته الحالية بشكل أكثر صرامة، في بوخارست، رومانيا.
صورة للقطة كاتالينا وهي تجلس على كتف مالكها سام، خلال مسيرة لنشطاء حقوق الحيوان وأنصارهم لمطالبة السلطات الرومانية بمراعاة تشريعات حماية الحيوان ورفاهيته الحالية بشكل أكثر صرامة، في بوخارست، رومانيا.
صورة لسيارة أمريكية كلاسيكية تمر بالقرب من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق في هافانا، كوبا.
صورة لسيارة أمريكية كلاسيكية تمر بالقرب من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق في هافانا، كوبا.
مؤمنون يرفعون خوذاتهم ليتم مباركتهم خلال الحج التاسع لـ"مباركة الخوذ"، الذي يجذب عشرات الآلاف في مزار فاطيما المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في فاطيما، في البرتغال.
مؤمنون يرفعون خوذاتهم ليتم مباركتهم خلال الحج التاسع لـ"مباركة الخوذ"، الذي يجذب عشرات الآلاف في مزار فاطيما المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في فاطيما، في البرتغال.
صورة لأشخاص يلعبون في ثلوج غير موسمية، على طريق نوتنغهام، جنوبي أفريقيا.
صورة لأشخاص يلعبون في ثلوج غير موسمية، على طريق نوتنغهام، جنوبي أفريقيا.
محبي نجم البوب المكسيكي الراحل، خوان غابرييل، يتجمعون قبل معرض تخليدا لذكراه، في زوكالو، في الساحة الرئيسية لمدينة مكسيكو.
محبي نجم البوب المكسيكي الراحل، خوان غابرييل، يتجمعون قبل معرض تخليدا لذكراه، في زوكالو، في الساحة الرئيسية لمدينة مكسيكو.