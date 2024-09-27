أطرف الصور لهذا الأسبوع

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رائدا الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، والألماني ماتياس مورير، يستعرضان تدريباتهما على محاكاة ظروف سطح القمر، لمهام القمر المستقبلية، التي تقودها وكالة "ناسا"، في افتتاح منشأة "لونا" الجديدة، في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا، ألمانيا.