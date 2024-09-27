أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:28 GMT 27.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Martin Meissner

رائدا الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، والألماني ماتياس مورير، يستعرضان تدريباتهما على محاكاة ظروف سطح القمر، لمهام القمر المستقبلية، التي تقودها وكالة "ناسا"، في افتتاح منشأة "لونا" الجديدة، في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا، ألمانيا.

رائدا الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، والألماني ماتياس مورير، يستعرضان تدريباتهما على محاكاة ظروف سطح القمر، لمهام القمر المستقبلية، التي تقودها وكالة &quot;ناسا&quot;، في افتتاح منشأة &quot;لونا&quot; الجديدة، في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

رائدا الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، والألماني ماتياس مورير، يستعرضان تدريباتهما على محاكاة ظروف سطح القمر، لمهام القمر المستقبلية، التي تقودها وكالة "ناسا"، في افتتاح منشأة "لونا" الجديدة، في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا، ألمانيا.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Guneev
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لقطة طريفة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Scott A Garfitt

صورة تجمع الممثل خواكين فينيكس، وليدي غاغا، ولي جيل، وتود فيليبس، أمام المصورين عند وصولهم إلى العرض الأول لفيلم "جوكر" في لندن، بريطانيا.

صورة تجمع الممثل خواكين فينيكس، وليدي غاغا، ولي جيل، وتود فيليبس، أمام المصورين عند وصولهم إلى العرض الأول لفيلم &quot;جوكر&quot; في لندن، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Scott A Garfitt

صورة تجمع الممثل خواكين فينيكس، وليدي غاغا، ولي جيل، وتود فيليبس، أمام المصورين عند وصولهم إلى العرض الأول لفيلم "جوكر" في لندن، بريطانيا.

© Sputnik . Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصور

رائدة الفضاء في "ناسا" تريسي دايسون، أثناء استقبالها بالورود، بعد هبوط مركبة "سويوز إم إس -25" مع طاقم الرحلتين الاستكشافيتين 70 و71، في كازاخستان.

رائدة الفضاء في &quot;ناسا&quot; تريسي دايسون، أثناء استقبالها بالورود، بعد هبوط مركبة &quot;سويوز إم إس -25&quot; مع طاقم الرحلتين الاستكشافيتين 70 و71، في كازاخستان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Roscosmos
/
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رائدة الفضاء في "ناسا" تريسي دايسون، أثناء استقبالها بالورود، بعد هبوط مركبة "سويوز إم إس -25" مع طاقم الرحلتين الاستكشافيتين 70 و71، في كازاخستان.

© AP Photo / Odelyn Joseph

لقطة طريفة لأحد أعضاء فرقة حرس الشرف الموسيقية، وهو يقفز فوق سجادة الترحيب قبل وصول الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس، هايتي.

لقطة طريفة لأحد أعضاء فرقة حرس الشرف الموسيقية، وهو يقفز فوق سجادة الترحيب قبل وصول الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس، هايتي. - سبوتنيك عربي
5/14
© AP Photo / Odelyn Joseph

لقطة طريفة لأحد أعضاء فرقة حرس الشرف الموسيقية، وهو يقفز فوق سجادة الترحيب قبل وصول الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس، هايتي.

© AP Photo / Antonio Calanni

عارضات أزياء أثناء تأدية أحد العروض لمجموعة "دولتشي آند غابانا" ربيع وصيف 2025، في ميلانو، إيطاليا.

عارضات أزياء أثناء تأدية أحد العروض لمجموعة &quot;دولتشي آند غابانا&quot; ربيع وصيف 2025، في ميلانو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Calanni

عارضات أزياء أثناء تأدية أحد العروض لمجموعة "دولتشي آند غابانا" ربيع وصيف 2025، في ميلانو، إيطاليا.

© AP Photo / Felix Marquez

طلاب ملثمون أثناء احتجاجات أمام وزارة الداخلية في ولاية غيريرو، في مدينة مكسيكو.

طلاب ملثمون أثناء احتجاجات أمام وزارة الداخلية في ولاية غيريرو، في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Felix Marquez

طلاب ملثمون أثناء احتجاجات أمام وزارة الداخلية في ولاية غيريرو، في مدينة مكسيكو.

© Sputnik . Aleksandr Gal'perin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأول عملية ترميم علمية شاملة للوحة التاريخية الضخمة "اليوم الأخير لبومبي"، التي رسمها الفنان كارل بريولوف، في المتحف الروسي في جناح بينوا.

صورة لأول عملية ترميم علمية شاملة للوحة التاريخية الضخمة &quot;اليوم الأخير لبومبي&quot;، التي رسمها الفنان كارل بريولوف، في المتحف الروسي في جناح بينوا. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Aleksandr Gal'perin
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صورة لأول عملية ترميم علمية شاملة للوحة التاريخية الضخمة "اليوم الأخير لبومبي"، التي رسمها الفنان كارل بريولوف، في المتحف الروسي في جناح بينوا.

© AP Photo / Odelyn Joseph

صورة لأشخاص يعبرون بركة من المياه في وسط مدينة بورت أو برنس، هايتي.

صورة لأشخاص يعبرون بركة من المياه في وسط مدينة بورت أو برنس، هايتي. - سبوتنيك عربي
9/14
© AP Photo / Odelyn Joseph

صورة لأشخاص يعبرون بركة من المياه في وسط مدينة بورت أو برنس، هايتي.

© AP Photo / Vadim Ghirda

صورة للقطة كاتالينا وهي تجلس على كتف مالكها سام، خلال مسيرة لنشطاء حقوق الحيوان وأنصارهم لمطالبة السلطات الرومانية بمراعاة تشريعات حماية الحيوان ورفاهيته الحالية بشكل أكثر صرامة، في بوخارست، رومانيا.

صورة للقطة كاتالينا وهي تجلس على كتف مالكها سام، خلال مسيرة لنشطاء حقوق الحيوان وأنصارهم لمطالبة السلطات الرومانية بمراعاة تشريعات حماية الحيوان ورفاهيته الحالية بشكل أكثر صرامة، في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
10/14
© AP Photo / Vadim Ghirda

صورة للقطة كاتالينا وهي تجلس على كتف مالكها سام، خلال مسيرة لنشطاء حقوق الحيوان وأنصارهم لمطالبة السلطات الرومانية بمراعاة تشريعات حماية الحيوان ورفاهيته الحالية بشكل أكثر صرامة، في بوخارست، رومانيا.

© AP Photo / Ramon Espinosa

صورة لسيارة أمريكية كلاسيكية تمر بالقرب من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق في هافانا، كوبا.

صورة لسيارة أمريكية كلاسيكية تمر بالقرب من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق في هافانا، كوبا. - سبوتنيك عربي
11/14
© AP Photo / Ramon Espinosa

صورة لسيارة أمريكية كلاسيكية تمر بالقرب من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق في هافانا، كوبا.

© AP Photo / Ana Brigida

مؤمنون يرفعون خوذاتهم ليتم مباركتهم خلال الحج التاسع لـ"مباركة الخوذ"، الذي يجذب عشرات الآلاف في مزار فاطيما المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في فاطيما، في البرتغال.

مؤمنون يرفعون خوذاتهم ليتم مباركتهم خلال الحج التاسع لـ&quot;مباركة الخوذ&quot;، الذي يجذب عشرات الآلاف في مزار فاطيما المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في فاطيما، في البرتغال. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ana Brigida

مؤمنون يرفعون خوذاتهم ليتم مباركتهم خلال الحج التاسع لـ"مباركة الخوذ"، الذي يجذب عشرات الآلاف في مزار فاطيما المقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في فاطيما، في البرتغال.

© AP Photo

صورة لأشخاص يلعبون في ثلوج غير موسمية، على طريق نوتنغهام، جنوبي أفريقيا.

صورة لأشخاص يلعبون في ثلوج غير موسمية، على طريق نوتنغهام، جنوبي أفريقيا. - سبوتنيك عربي
13/14
© AP Photo

صورة لأشخاص يلعبون في ثلوج غير موسمية، على طريق نوتنغهام، جنوبي أفريقيا.

© AP Photo / Fernando Llano

محبي نجم البوب ​​المكسيكي الراحل، خوان غابرييل، يتجمعون قبل معرض تخليدا لذكراه، في زوكالو، في الساحة الرئيسية لمدينة مكسيكو.

محبي نجم البوب ​​المكسيكي الراحل، خوان غابرييل، يتجمعون قبل معرض تخليدا لذكراه، في زوكالو، في الساحة الرئيسية لمدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Fernando Llano

محبي نجم البوب ​​المكسيكي الراحل، خوان غابرييل، يتجمعون قبل معرض تخليدا لذكراه، في زوكالو، في الساحة الرئيسية لمدينة مكسيكو.

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