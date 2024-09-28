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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240928/ألم-في-بطنه-صحيفة-ألمانية-تكشف-سبب-انزعاج-زيلينسكي-خلال-لقائه-مع-ترامب-1093212443.html
"ألم في بطنه"... صحيفة ألمانية تكشف سبب "انزعاج" زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب
"ألم في بطنه"... صحيفة ألمانية تكشف سبب "انزعاج" زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، أن فلاديمير زيلينسكي شعر بانزعاج شديد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم أمس الجمعة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T12:35+0000
2024-09-28T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت الصحيفة: "بدا فلاديمير زيلينسكي وكأنه يعاني من ألم في بطنه عندما كان يقف أمام الكاميرات مع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في نيويوك يوم الجمعة".والتقى زيلينسكي يوم أمس الجمعة بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وأعرب الأخير عن أمله في أنه في حال فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتمكن من إيجاد "حل جيد" لطرفي الصراع في أوكرانيا حتى قبل التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.وأضاف ترامب أنه في حال انتخابه فهو مستعد للعمل مع الجانبين لحل النزاع.
https://sarabic.ae/20240928/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-1990-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1093209859.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"ألم في بطنه"... صحيفة ألمانية تكشف سبب "انزعاج" زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب

12:35 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت صحيفة ألمانية، أن فلاديمير زيلينسكي شعر بانزعاج شديد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم أمس الجمعة.
وأضافت الصحيفة: "بدا فلاديمير زيلينسكي وكأنه يعاني من ألم في بطنه عندما كان يقف أمام الكاميرات مع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في نيويوك يوم الجمعة".
وكما يشير المنشور، فإن رد الفعل هذا من فلاديمير زيلينسكي كان سببه كلمات الرئيس السابق للبيت الأبيض بأن لديه علاقات جيدة جدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
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وجاء في المنشور: "في الوقت نفسه، أبقى زيلينسكي بشكل محموم على ملامح وجهه تحت السيطرة وحاول أن يبدو مرتاحًا".
والتقى زيلينسكي يوم أمس الجمعة بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وأعرب الأخير عن أمله في أنه في حال فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتمكن من إيجاد "حل جيد" لطرفي الصراع في أوكرانيا حتى قبل التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف ترامب أنه في حال انتخابه فهو مستعد للعمل مع الجانبين لحل النزاع.
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