https://sarabic.ae/20240928/ألم-في-بطنه-صحيفة-ألمانية-تكشف-سبب-انزعاج-زيلينسكي-خلال-لقائه-مع-ترامب-1093212443.html
"ألم في بطنه"... صحيفة ألمانية تكشف سبب "انزعاج" زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب
"ألم في بطنه"... صحيفة ألمانية تكشف سبب "انزعاج" زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، أن فلاديمير زيلينسكي شعر بانزعاج شديد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم أمس الجمعة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T12:35+0000
2024-09-28T12:35+0000
2024-09-28T12:35+0000
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وأضافت الصحيفة: "بدا فلاديمير زيلينسكي وكأنه يعاني من ألم في بطنه عندما كان يقف أمام الكاميرات مع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في نيويوك يوم الجمعة".والتقى زيلينسكي يوم أمس الجمعة بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وأعرب الأخير عن أمله في أنه في حال فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتمكن من إيجاد "حل جيد" لطرفي الصراع في أوكرانيا حتى قبل التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.وأضاف ترامب أنه في حال انتخابه فهو مستعد للعمل مع الجانبين لحل النزاع.
https://sarabic.ae/20240928/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-1990-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1093209859.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
"ألم في بطنه"... صحيفة ألمانية تكشف سبب "انزعاج" زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب
ذكرت صحيفة ألمانية، أن فلاديمير زيلينسكي شعر بانزعاج شديد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم أمس الجمعة.
وأضافت الصحيفة: "بدا فلاديمير زيلينسكي وكأنه يعاني من ألم في بطنه عندما كان يقف أمام الكاميرات مع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في نيويوك يوم الجمعة".
وكما يشير المنشور، فإن رد الفعل هذا من فلاديمير زيلينسكي كان سببه كلمات الرئيس السابق للبيت الأبيض بأن لديه علاقات جيدة جدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في المنشور: "في الوقت نفسه، أبقى زيلينسكي بشكل محموم على ملامح وجهه تحت السيطرة وحاول أن يبدو مرتاحًا".
والتقى زيلينسكي يوم أمس الجمعة بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وأعرب الأخير عن أمله في أنه في حال فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتمكن من إيجاد "حل جيد" لطرفي الصراع في أوكرانيا حتى قبل التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف ترامب أنه في حال انتخابه فهو مستعد للعمل مع الجانبين لحل النزاع.