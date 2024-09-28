https://sarabic.ae/20240928/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-1990-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1093209859.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 1990 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 1990 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T10:47+0000
2024-09-28T10:47+0000
2024-09-28T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".وأضاف البيان أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 400 عسكري، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 725 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية".وأشار البيان إلى أن "وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا"، مضيفا أن "وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريا".وتابع البيان أن وحدات تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-توجه-ضربات-صاروخية-لمستودعات-ذخيرة-أوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1093207790.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 1990 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".
وأضاف البيان أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 400 عسكري، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 725 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا"، مضيفا أن "وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريا".
وتابع البيان أن وحدات تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.