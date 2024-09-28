https://sarabic.ae/20240928/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-تزامنا-مع-وصول-نتنياهو--1093222209.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي تزامنا مع وصول نتنياهو

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي تزامنا مع وصول نتنياهو

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، بصاروخ بالستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، أثناء عودة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T18:50+0000

2024-09-28T18:50+0000

2024-09-28T18:50+0000

أنصار الله

إسرائيل

رصد عسكري

العالم العربي

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وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "القوات الصاروخية نفذت عملية لضرب مطار يافا المسمى بن غوريون في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي طراز "فلسطين 2"، أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو".وقال المتحدث في بيان: "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالِها هدفاً عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين-2".ووثقت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد من إطلاق صفارات الإنذار، وهروب الإسرائيلين إلى الملاجئ نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من اليمن استهدفت وسط "تل أبيب" وسط حالة من الذعر سيطرت علىهم.وانتقدت القناة الـ"14" الإسرائيلية الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّه "ضعيف جداً في الآونة الأخيرة في الجنوب"، ومشددةً على أنّ هذا يدعو إلى القلق.

https://sarabic.ae/20240928/الرئيس-الإيراني-العالم-لن-ينسى-أن-أوامر-اغتيال-حسن-نصر-الله-صدرت-من-نيويورك-1093215435.html

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