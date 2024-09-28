https://sarabic.ae/20240928/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-تزامنا-مع-وصول-نتنياهو--1093222209.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي تزامنا مع وصول نتنياهو
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي تزامنا مع وصول نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، بصاروخ بالستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، أثناء عودة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T18:50+0000
2024-09-28T18:50+0000
2024-09-28T18:50+0000
أنصار الله
إسرائيل
رصد عسكري
العالم العربي
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وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "القوات الصاروخية نفذت عملية لضرب مطار يافا المسمى بن غوريون في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي طراز "فلسطين 2"، أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو".وقال المتحدث في بيان: "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالِها هدفاً عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين-2".ووثقت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد من إطلاق صفارات الإنذار، وهروب الإسرائيلين إلى الملاجئ نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من اليمن استهدفت وسط "تل أبيب" وسط حالة من الذعر سيطرت علىهم.وانتقدت القناة الـ"14" الإسرائيلية الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّه "ضعيف جداً في الآونة الأخيرة في الجنوب"، ومشددةً على أنّ هذا يدعو إلى القلق.
https://sarabic.ae/20240928/الرئيس-الإيراني-العالم-لن-ينسى-أن-أوامر-اغتيال-حسن-نصر-الله-صدرت-من-نيويورك-1093215435.html
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أنصار الله, إسرائيل, رصد عسكري, العالم العربي
أنصار الله, إسرائيل, رصد عسكري, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي تزامنا مع وصول نتنياهو
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، بصاروخ بالستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، أثناء عودة نتنياهو إلى إسرائيل، بحسب قولها.
وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "القوات الصاروخية نفذت عملية لضرب مطار يافا المسمى بن غوريون في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي طراز "فلسطين 2"، أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو".
وكان المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن الجماعة استهدفت تل أبيب بصاروخ من طراز "فلسطين-2".
وقال المتحدث في بيان: "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالِها هدفاً عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين-2".
وأشار سريع في البيان إلى أن العملتين قد حققتا أهدافَهما بنجاح، مؤكدا أن "أنصار الله" ستسمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف عمليات الأخيرة على غزة ولبنان.
ووثقت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد من إطلاق صفارات الإنذار، وهروب الإسرائيلين إلى الملاجئ نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من اليمن استهدفت وسط "تل أبيب" وسط حالة من الذعر سيطرت علىهم.
وانتقدت القناة الـ"14" الإسرائيلية الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّه "ضعيف جداً في الآونة الأخيرة في الجنوب"، ومشددةً على أنّ هذا يدعو إلى القلق.