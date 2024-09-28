https://sarabic.ae/20240928/الإمارات-تعلن-عن-السبب-وراء-مقتل-وإصابة-13-من-جنودها-1093206217.html

الإمارات تعلن عن السبب وراء مقتل وإصابة 13 من جنودها

الإمارات تعلن عن السبب وراء مقتل وإصابة 13 من جنودها

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية، عن سبب مقتل وإصابة 13 عسكريا، إثر حادث تعرضوا له الأسبوع الماضي، ولم توضح طبيعته آنذاك. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T07:43+0000

2024-09-28T07:43+0000

2024-09-28T07:43+0000

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وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان، يوم الأربعاء الماضي، عن "استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة، وإصابة 9 آخرين، مساء الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة".والجنود الأربعة الذين قتلوا، هم "العريف أحمد محمد راشد الشحي، والجندي/1 نهيان عبد الله أحمد المرزوقي، والجندي/1عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي، والجندي/1 ناصر محمد يوسف البلوشي".وأوضح وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، مطر سالم الظاهري، خلال تقديم واجب العزاء إلى أسر الجنود القتلى الأربعة، يوم الجمعة، أنهم قضوا نحبهم "أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة "، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وبشأن الجنود التسعة الذين أصبوا في الحادث، أوضح الظاهري أنهم يتلقون حاليا خدمات الرعاية الصحية داخل الإمارات.وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت في عام 2019، "مقتل ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.وأوضح البيان حينها أسماء ضحايا الحادث وهم "نقيب سعيد احمد راشد المنصوري- وكيل/1 علي عبدالله احمد الظنحاني - وكيل/1 زايد مسلم سهيل العامري - وكيل/1 صالح حسن صالح بن عمرو - وكيل/1 ناصر محمد حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي".

https://sarabic.ae/20240210/الإمارات-تعلن-مقتل-3-من-جنودها-وضابط-بحريني-إثر-تعرضهم-لهجوم-إرهابي-في-الصومال-1085955025.html

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