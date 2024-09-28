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https://sarabic.ae/20240928/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-الكاملة-على-منطقة-حجر-العسل-1093228596.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على منطقة حجر العسل
الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على منطقة حجر العسل
سبوتنيك عربي
أعلنت لجان مقاومة منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل السودانية، مساء السبت، تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته الكاملة على المنطقة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T22:31+0000
2024-09-28T22:30+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن لجان مقاومة حجر العسل بيانا قالت فيه، إن قوات الجيش السوداني سيطرت على شمال ووسط حجر العسل، وتابعت "بينما لا زالت جنوب حجر العسل مناطق لتمدد مليشيا الدعم السريع، نوصي المواطنين بتجنب أماكن الاشتباكات المحتملة والابتعاد عن أماكن الخطر".أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة الماضي، سيطرته على منطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم والتي كانت تمثل خط إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع مع مصفاة الخرطوم للبترول (الجيلي) للتزود بالوقود.وقال موقع "سودان تربيون" إن توسيع الجيش السوداني لسيطرته جاء بعد يومين من إطلاقه عملية عسكرية هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما عبر من أم درمان إلى المدينتين التوأم الخرطوم وبحري.ووثق الجيش السوداني تقدمه بمقاطع أظهرت ضباطه وجنوده في ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم بحري بعد إعلانها خالية من قوات الدعم السريع.وأعلن قائد منطقة الكدرو العسكرية، اللواء الركن النعمان عوض السيد، "تنظيف الكدرو من التمرد"، قبل أن يؤكد "المضي قدما لتنظيف الجيوب المحتملة"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، "استمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع مليشيا الدعم السريع المتمردة".وقال طيفور: "سنلاحق عبدالله حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية)، ومن معه ضمن قائمة الـ16 شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
https://sarabic.ae/20240926/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-على-المجتمع-الدولي-التحرك-لإنقاذ-البلاد-قبل-فوات-الأوان-1093149427.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على منطقة حجر العسل

22:31 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Marwan Aliتصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت لجان مقاومة منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل السودانية، مساء السبت، تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته الكاملة على المنطقة.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن لجان مقاومة حجر العسل بيانا قالت فيه، إن قوات الجيش السوداني سيطرت على شمال ووسط حجر العسل، وتابعت "بينما لا زالت جنوب حجر العسل مناطق لتمدد مليشيا الدعم السريع، نوصي المواطنين بتجنب أماكن الاشتباكات المحتملة والابتعاد عن أماكن الخطر".
أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة الماضي، سيطرته على منطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم والتي كانت تمثل خط إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع مع مصفاة الخرطوم للبترول (الجيلي) للتزود بالوقود.
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وقال موقع "سودان تربيون" إن توسيع الجيش السوداني لسيطرته جاء بعد يومين من إطلاقه عملية عسكرية هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما عبر من أم درمان إلى المدينتين التوأم الخرطوم وبحري.
ووثق الجيش السوداني تقدمه بمقاطع أظهرت ضباطه وجنوده في ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم بحري بعد إعلانها خالية من قوات الدعم السريع.
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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19 سبتمبر, 00:24 GMT
وأعلن قائد منطقة الكدرو العسكرية، اللواء الركن النعمان عوض السيد، "تنظيف الكدرو من التمرد"، قبل أن يؤكد "المضي قدما لتنظيف الجيوب المحتملة"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، "استمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع مليشيا الدعم السريع المتمردة".
وقال طيفور: "سنلاحق عبدالله حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية)، ومن معه ضمن قائمة الـ16 شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
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