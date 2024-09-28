https://sarabic.ae/20240928/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-الكاملة-على-منطقة-حجر-العسل-1093228596.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على منطقة حجر العسل

الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على منطقة حجر العسل

سبوتنيك عربي

أعلنت لجان مقاومة منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل السودانية، مساء السبت، تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته الكاملة على المنطقة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن لجان مقاومة حجر العسل بيانا قالت فيه، إن قوات الجيش السوداني سيطرت على شمال ووسط حجر العسل، وتابعت "بينما لا زالت جنوب حجر العسل مناطق لتمدد مليشيا الدعم السريع، نوصي المواطنين بتجنب أماكن الاشتباكات المحتملة والابتعاد عن أماكن الخطر".أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة الماضي، سيطرته على منطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم والتي كانت تمثل خط إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع مع مصفاة الخرطوم للبترول (الجيلي) للتزود بالوقود.وقال موقع "سودان تربيون" إن توسيع الجيش السوداني لسيطرته جاء بعد يومين من إطلاقه عملية عسكرية هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما عبر من أم درمان إلى المدينتين التوأم الخرطوم وبحري.ووثق الجيش السوداني تقدمه بمقاطع أظهرت ضباطه وجنوده في ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم بحري بعد إعلانها خالية من قوات الدعم السريع.وأعلن قائد منطقة الكدرو العسكرية، اللواء الركن النعمان عوض السيد، "تنظيف الكدرو من التمرد"، قبل أن يؤكد "المضي قدما لتنظيف الجيوب المحتملة"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، "استمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع مليشيا الدعم السريع المتمردة".وقال طيفور: "سنلاحق عبدالله حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية)، ومن معه ضمن قائمة الـ16 شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

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