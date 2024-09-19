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قائد الدعم السريع في السودان: الحرب لم تكن خيارا لنا ونجدد التزامنا بمفاوضات وقف إطلاق النار
قائد الدعم السريع في السودان: الحرب لم تكن خيارا لنا ونجدد التزامنا بمفاوضات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، أن الحرب في السودان لم تكن أبدًا خيارًا لقوات الدعم السريع، مشددًا على التزامها بالسلام... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T00:24+0000
2024-09-19T00:24+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
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وأعرب دقلو، في بيان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن ترحيبه بالاهتمام الدولي رفيع المستوى بشأن الأزمة السودانية، والذي تجلى في بيانات صادرة عن اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن علنًا عن الوضع الكارثي في السودان منذ اندلاع الحرب.وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن "الحرب كانت خيارًا للقوى التي عرقلت التسوية السياسية، التي كان يمكن أن تجنب البلاد ويلات الحرب".وتحدث دقلو عن الجهود التي بذلتها قوات الدعم السريع في سبيل استعادة الحكم المدني وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى مفاوضات جادة شاركت فيها القوات في جدة والبحرين تحت رعاية الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات. كما أكد أن غياب القوات المسلحة عن هذه المفاوضات كان إشارة واضحة إلى سيطرة النظام القديم على الجيش.وأعلن دقلو عن التزام قوات الدعم السريع بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع مناطق السودان، مشيرًا إلى مشاركة قواته في مفاوضات جنيف، حيث قدمت التزامات إنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحقيق في القصف الجوي العشوائي الذي تنفذه القوات المسلحة والذي يستهدف المدنيين والمناطق السكنية.وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع ملتزمة بإيقاف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة لتحقيق سلام شامل في السودان، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى الحكم المدني وإقصاء عناصر النظام القديم من العملية السياسية.وفي ختام البيان، أشار دقلو إلى استعداد قوات الدعم السريع للتعاون مع كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام واستعادة المسار الديمقراطي في السودان، مؤكدًا استعداد القوات لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد لتأمين المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سياسية تؤدي إلى حل شامل وتحقيق الاستقرار الدائم.وأمس، قال الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض: "أدعو المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين - القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - إلى سحب قواتهم، وتسهيل الوصول الإنساني دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن: "يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجومها الذي يلحق ضررًا غير متناسب بالمدنيين السودانيين. ويجب على القوات المسلحة السودانية أن توقف القصف العشوائي الذي يدمر حياة المدنيين والبنية التحتية. في حين اتخذ الجانبان بعض الخطوات لتحسين الوصول الإنساني، تواصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة. يتعين على الطرفين السماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق السودان".وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات للشعب السوداني، حيث قدمت أكثر من 1.6 مليار دولار كمساعدات طارئة في العامين الماضيين. وقد حددنا سابقًا أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب، وأن أفراد قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا".
https://sarabic.ae/20240918/البرهان-يرحب-ببيان-بايدن-ويؤكد-التزام-حكومة-السودان-بإنهاء-الصراع-1092873398.html
https://sarabic.ae/20240918/بايدن-يدعو-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-إلى-عودة-الانخراط-في-المفاوضات-لإنهاء-الحرب-1092845034.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

قائد الدعم السريع في السودان: الحرب لم تكن خيارا لنا ونجدد التزامنا بمفاوضات وقف إطلاق النار

00:24 GMT 19.09.2024
© AP Photoمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
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أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، أن الحرب في السودان لم تكن أبدًا خيارًا لقوات الدعم السريع، مشددًا على التزامها بالسلام والحكم المدني الديمقراطي بقيادة القوى الديمقراطية الحقيقية من كافة مناطق السودان، وخاصة النساء والشباب والمناطق المهمشة.
وأعرب دقلو، في بيان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن ترحيبه بالاهتمام الدولي رفيع المستوى بشأن الأزمة السودانية، والذي تجلى في بيانات صادرة عن اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن علنًا عن الوضع الكارثي في السودان منذ اندلاع الحرب.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
البرهان يرحب ببيان بايدن ويؤكد التزام حكومة السودان بإنهاء الصراع
أمس, 23:53 GMT
وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن "الحرب كانت خيارًا للقوى التي عرقلت التسوية السياسية، التي كان يمكن أن تجنب البلاد ويلات الحرب".
وتحدث دقلو عن الجهود التي بذلتها قوات الدعم السريع في سبيل استعادة الحكم المدني وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى مفاوضات جادة شاركت فيها القوات في جدة والبحرين تحت رعاية الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات. كما أكد أن غياب القوات المسلحة عن هذه المفاوضات كان إشارة واضحة إلى سيطرة النظام القديم على الجيش.
وأعلن دقلو عن التزام قوات الدعم السريع بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع مناطق السودان، مشيرًا إلى مشاركة قواته في مفاوضات جنيف، حيث قدمت التزامات إنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحقيق في القصف الجوي العشوائي الذي تنفذه القوات المسلحة والذي يستهدف المدنيين والمناطق السكنية.
وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع ملتزمة بإيقاف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة لتحقيق سلام شامل في السودان، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى الحكم المدني وإقصاء عناصر النظام القديم من العملية السياسية.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
بايدن يدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى عودة الانخراط في المفاوضات لإنهاء الحرب
أمس, 01:22 GMT
وفي ختام البيان، أشار دقلو إلى استعداد قوات الدعم السريع للتعاون مع كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام واستعادة المسار الديمقراطي في السودان، مؤكدًا استعداد القوات لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد لتأمين المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سياسية تؤدي إلى حل شامل وتحقيق الاستقرار الدائم.
وأمس، قال الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض: "أدعو المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين - القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - إلى سحب قواتهم، وتسهيل الوصول الإنساني دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن: "يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجومها الذي يلحق ضررًا غير متناسب بالمدنيين السودانيين. ويجب على القوات المسلحة السودانية أن توقف القصف العشوائي الذي يدمر حياة المدنيين والبنية التحتية. في حين اتخذ الجانبان بعض الخطوات لتحسين الوصول الإنساني، تواصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة. يتعين على الطرفين السماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق السودان".
وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات للشعب السوداني، حيث قدمت أكثر من 1.6 مليار دولار كمساعدات طارئة في العامين الماضيين. وقد حددنا سابقًا أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب، وأن أفراد قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا".
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