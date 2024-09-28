https://sarabic.ae/20240928/الدفاع-الروسية-تدمير-5-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-وكورسك-خلال-الليل-1093204916.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وكورسك خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وكورسك خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليل. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T05:49+0000
2024-09-28T05:49+0000
2024-09-28T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خمس طائرات من دون طيار أوكرانية. تم إسقاط أربع طائرات دون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240928/مروحيات-روسية-تستهدف-وحدات-عسكرية-أوكرانية-في-كورسك-1093204682.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وكورسك خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خمس طائرات من دون طيار أوكرانية. تم إسقاط أربع طائرات دون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.