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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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بايدن يأمر بتعديل انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
بايدن يأمر بتعديل انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتعديل انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T07:23+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الجيش الأمريكي
البنتاغون الأمريكي
إسرائيل
لبنان
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الأخبار
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وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم السبت، إن بايدن "وجه البنتاغون بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم كامل نطاق الأهداف الأمريكية".وأشار إلى أن بايدن وجه فريقه أيضاً لضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا، أمس الجمعة، مجددا إلى هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بعدما تجاهلت تل أبيب مقترحا لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا.وحذر من أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".ولم يعرف بعد مصير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مصادر مقربة من الحزب، أن "الأمين العام لحزب الله بخير"، وفقا لها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار

بايدن يأمر بتعديل انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

07:23 GMT 28.09.2024
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© flickr.com / Expert Infantry
تابعنا عبر
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتعديل انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان.
وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم السبت، إن بايدن "وجه البنتاغون بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم كامل نطاق الأهداف الأمريكية".
وأشار إلى أن بايدن وجه فريقه أيضاً لضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا، أمس الجمعة، مجددا إلى هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بعدما تجاهلت تل أبيب مقترحا لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا.
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وحذر من أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".
ولم يعرف بعد مصير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مصادر مقربة من الحزب، أن "الأمين العام لحزب الله بخير"، وفقا لها.
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