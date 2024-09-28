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تضامنا مع لبنان... نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامنا مع لبنان... نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية السورية، أن وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، برئاسة نائب محافظ المقاطعة بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، قرر إلغاء النشاطات... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T19:15+0000
2024-09-28T19:15+0000
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وأكدت المراسلة أن "الوفد قرر إلغاء النشاطات الثقافية تضامناً مع لبنان، وفي إطار الحداد الذي أعلنته سوريا، عقب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي أودت بحياة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله".وأوضحت أن "زيارة وفد نيجني نوفغورود الروسية، تأتي في إطار فعاليات الأيام الثقافية للمقاطعة، حيث كان من المقرر أن تقام احتفالات ثقافية وفولكلورية في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية، اليوم السبت وغداً الأحد".وستقتصر أيام الثقافة لنيجني نوفغورود، التي تقام في سوريا، على الجوانب الإنسانية وزيارة المواقع الأثرية، التي تشارك بعثات من المقاطعة بعمليات التنقيب فيها.وزار وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية برئاسة نائب المحافظ بانيكوف، اليوم السبت، تل "عقبة هارون" الأثري في ريف محافظة اللاذقية، واطلع على نتائج التنقيب، التي حققتها البعثة السورية - الروسية المشتركة.ويشمل برنامج عمل الوف زيارة مواقع أثرية وتاريخية في المحافظة ومديرية الصحة ودار الأيتام ومدرسة المتفوقين، يرافقها تقديم مساعدات إنسانية وطبية، وأخرى تتعلق بالرياضة والتعليم.وقال نائب محافظ المقاطعة بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "أهم أهداف زيارة الوفد هو تطوير التعاون بين مقاطعة نيجني نوفغورود ومحافظة اللاذقية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والاقتصادية والإنسانية والتعليم والرياضة والحرف الشعبية"، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات السورية الروسية.وأضاف: "في إطار بعثة التنقيب الروسية - السورية المشتركة، يقوم فريقنا عبر عدد من المتخصصين بمجال التنقيب، إلى جانب الفريق السوري، بالكشف عن آثار مهمة جداً في تاريخ سوريا والعالم"، معرباً عن سعادته ورغبته الكبيرة باستمرار التعاون مع الجانب السوري.بدوره، قال مدير الآثار في اللاذقية الدكتور إبراهيم خير بك، في تصريح لـ"سبوتنيك": "يعد تل عقبة هارون، واحدا من بين 5 تلال أثرية، في وادي قنديل بريف اللاذقية، مسجلة منذ عشرات السنين، وهي معروفة وتعود لفترة أوغاريت وفترات لاحقة (البرونزي والكلاسيكي والإسلامي)"، مبيناً أنه "تم اكتشاف هذا الموقع منذ نحو عام، وقد بدأ التنقيب فيه من قبل بعثة سورية - روسية مشتركة".وأكد خير بك أنه "تم اكتشاف كنز أثري في التل، وهو عبارة عن لقى فخارية تعود للفترة الفينيقية ضمن مدافن"، وتابع: "التنقيب في التل لا يزال بالبدايات، ونتوقع العثور على المزيد من الكنوز المخبأة تحت الأرض".وأشار خير بك إلى قيامهم في مديرية الآثار باستكمال الأعمال العلمية والفنية لدراسة الفخار ومقارنته بالمواقع الأثرية الأخرى ووظائف القطع الفخارية وتسجيلها بالمتحف الوطني تباعاً، مؤكداً سعي مديرية الآثار لتسجيل تل عقبة هارون على لائحة التراث السوري.من جهته، قال رئيس بعثة التنقيب الروسية تيمور ميخالوفيتش كارموف: "بدأنا العمل في تل عقبة هارون، منذ عام 2023، حيث تم خلاله اكتشاف مدافن أثرية عدة والعثور على الكثير من اللقى، التي تم تسليمها للمتحف الوطني في اللاذقية، ليتم تنظيفها وتصويرها وحفظها".ووصف كارموف، التعاون بين البعثتين الروسية والسورية بالجيد جداً، متوقعاً اكتشاف المزيد من الآثار المهمة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

تضامنا مع لبنان... نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا

19:15 GMT 28.09.2024
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Sputnik . Munzer Said
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أفادت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية السورية، أن وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، برئاسة نائب محافظ المقاطعة بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، قرر إلغاء النشاطات الاحتفالية، التي كان من المقرر إقامتها في سوريا.
وأكدت المراسلة أن "الوفد قرر إلغاء النشاطات الثقافية تضامناً مع لبنان، وفي إطار الحداد الذي أعلنته سوريا، عقب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي أودت بحياة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله".
وأوضحت أن "زيارة وفد نيجني نوفغورود الروسية، تأتي في إطار فعاليات الأيام الثقافية للمقاطعة، حيث كان من المقرر أن تقام احتفالات ثقافية وفولكلورية في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية، اليوم السبت وغداً الأحد".
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وستقتصر أيام الثقافة لنيجني نوفغورود، التي تقام في سوريا، على الجوانب الإنسانية وزيارة المواقع الأثرية، التي تشارك بعثات من المقاطعة بعمليات التنقيب فيها.
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وزار وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية برئاسة نائب المحافظ بانيكوف، اليوم السبت، تل "عقبة هارون" الأثري في ريف محافظة اللاذقية، واطلع على نتائج التنقيب، التي حققتها البعثة السورية - الروسية المشتركة.
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
ويشمل برنامج عمل الوف زيارة مواقع أثرية وتاريخية في المحافظة ومديرية الصحة ودار الأيتام ومدرسة المتفوقين، يرافقها تقديم مساعدات إنسانية وطبية، وأخرى تتعلق بالرياضة والتعليم.
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وقال نائب محافظ المقاطعة بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "أهم أهداف زيارة الوفد هو تطوير التعاون بين مقاطعة نيجني نوفغورود ومحافظة اللاذقية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والاقتصادية والإنسانية والتعليم والرياضة والحرف الشعبية"، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات السورية الروسية.
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف: "في إطار بعثة التنقيب الروسية - السورية المشتركة، يقوم فريقنا عبر عدد من المتخصصين بمجال التنقيب، إلى جانب الفريق السوري، بالكشف عن آثار مهمة جداً في تاريخ سوريا والعالم"، معرباً عن سعادته ورغبته الكبيرة باستمرار التعاون مع الجانب السوري.
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
بدوره، قال مدير الآثار في اللاذقية الدكتور إبراهيم خير بك، في تصريح لـ"سبوتنيك": "يعد تل عقبة هارون، واحدا من بين 5 تلال أثرية، في وادي قنديل بريف اللاذقية، مسجلة منذ عشرات السنين، وهي معروفة وتعود لفترة أوغاريت وفترات لاحقة (البرونزي والكلاسيكي والإسلامي)"، مبيناً أنه "تم اكتشاف هذا الموقع منذ نحو عام، وقد بدأ التنقيب فيه من قبل بعثة سورية - روسية مشتركة".
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأكد خير بك أنه "تم اكتشاف كنز أثري في التل، وهو عبارة عن لقى فخارية تعود للفترة الفينيقية ضمن مدافن"، وتابع: "التنقيب في التل لا يزال بالبدايات، ونتوقع العثور على المزيد من الكنوز المخبأة تحت الأرض".
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأشار خير بك إلى قيامهم في مديرية الآثار باستكمال الأعمال العلمية والفنية لدراسة الفخار ومقارنته بالمواقع الأثرية الأخرى ووظائف القطع الفخارية وتسجيلها بالمتحف الوطني تباعاً، مؤكداً سعي مديرية الآثار لتسجيل تل عقبة هارون على لائحة التراث السوري.
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، قال رئيس بعثة التنقيب الروسية تيمور ميخالوفيتش كارموف: "بدأنا العمل في تل عقبة هارون، منذ عام 2023، حيث تم خلاله اكتشاف مدافن أثرية عدة والعثور على الكثير من اللقى، التي تم تسليمها للمتحف الوطني في اللاذقية، ليتم تنظيفها وتصويرها وحفظها".
ووصف كارموف، التعاون بين البعثتين الروسية والسورية بالجيد جداً، متوقعاً اكتشاف المزيد من الآثار المهمة.
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