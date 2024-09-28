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https://sarabic.ae/20240928/تفاصيل-ثاني-إعدام-بالنيتروجين-في-أمريكا-1093221390.html
تفاصيل ثاني إعدام بالنيتروجين في أمريكا
تفاصيل ثاني إعدام بالنيتروجين في أمريكا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن ولاية ألاباما الأمريكية استخدمت للمرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة، غاز النيتروجين في إعدام رجل أدين بقتل 3 أشخاص. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T18:05+0000
2024-09-28T18:05+0000
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وأفادت الوسائل، اليوم السبت، بأن ولاية ألاباما الأمريكية أعدمت آلان يوجين ميلر، البالغ من العمر 59 عاما، في سجن بجنوبي الولاية، بغاز النيتروجين، بعدما كان ميلر، يرتجف على النقالة لدقيقتين ووجود شد عضلي في جسده، تلا ذلك نحو 6 دقائق من التنفس بصعوبة.وتقوم طريقة الإعدام "المثيرة للجدل" بغاز النيتروجين، على ربط قناع يضخ الغاز على وجه المراد إعدامه، الأمر الذي سيؤدي إلى اختناقه.ويشار إلى أن الكلمات الأخيرة لميلر كانت: "لم أفعل أي شيء لأكون هنا، ولم أفعل أي شيء لأكون في انتظار الإعدام"، في وقت أوضحت وسائل الإعلام الغربية أن صوته كان خافتا في بعض الأحيان بسبب القناع، الذي غطى وجهه من الجبهة إلى الذقن.في وقت أوضحت حاكمة ولاية ألاباما الأمريكية كاي آيفي، في بيان لها، أنه "لقد تحققت العدالة أخيراً في هذه الليلة لهؤلاء الضحايا الثلاثة. إن أفعاله لم تكن جنوناً، بل كانت شرا خالصا".وتنفذ معظم الولايات الأمريكية عمليات الإعدام باستخدام الحقنة القاتلة، مقارنة بوجود صعوبة في بعض الولايات بالحصول على المادة المستخدمة فيها.وكانت أول عملية إعدام بالنيتروجين قد تم تنفيذها في ولاية ألاباما أيضاً، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
https://sarabic.ae/20180322/طريقةإعدام-ولاية-ألاباما-أمريكا-1030962233.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منوعات

تفاصيل ثاني إعدام بالنيتروجين في أمريكا

18:05 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية أن ولاية ألاباما الأمريكية استخدمت للمرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة، غاز النيتروجين في إعدام رجل أدين بقتل 3 أشخاص.
وأفادت الوسائل، اليوم السبت، بأن ولاية ألاباما الأمريكية أعدمت آلان يوجين ميلر، البالغ من العمر 59 عاما، في سجن بجنوبي الولاية، بغاز النيتروجين، بعدما كان ميلر، يرتجف على النقالة لدقيقتين ووجود شد عضلي في جسده، تلا ذلك نحو 6 دقائق من التنفس بصعوبة.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2018
طريقة إعدام جديدة في ولاية ألاباما الأمريكية
22 مارس 2018, 07:40 GMT
وتقوم طريقة الإعدام "المثيرة للجدل" بغاز النيتروجين، على ربط قناع يضخ الغاز على وجه المراد إعدامه، الأمر الذي سيؤدي إلى اختناقه.
ويشار إلى أن الكلمات الأخيرة لميلر كانت: "لم أفعل أي شيء لأكون هنا، ولم أفعل أي شيء لأكون في انتظار الإعدام"، في وقت أوضحت وسائل الإعلام الغربية أن صوته كان خافتا في بعض الأحيان بسبب القناع، الذي غطى وجهه من الجبهة إلى الذقن.
في وقت أوضحت حاكمة ولاية ألاباما الأمريكية كاي آيفي، في بيان لها، أنه "لقد تحققت العدالة أخيراً في هذه الليلة لهؤلاء الضحايا الثلاثة. إن أفعاله لم تكن جنوناً، بل كانت شرا خالصا".
وتنفذ معظم الولايات الأمريكية عمليات الإعدام باستخدام الحقنة القاتلة، مقارنة بوجود صعوبة في بعض الولايات بالحصول على المادة المستخدمة فيها.
وكانت أول عملية إعدام بالنيتروجين قد تم تنفيذها في ولاية ألاباما أيضاً، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
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