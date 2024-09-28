دمية عملاقة ترعب البريطانيين.. فما القصة؟

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28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
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مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240928/دمية-عملاقة-ترعب-البريطانيين-فما-القصة؟-1093215890.html
دمية عملاقة ترعب البريطانيين.. فما القصة؟
دمية عملاقة ترعب البريطانيين.. فما القصة؟
سبوتنيك عربي
انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لدمية عملاقة في أحد الشوارع البريطانية، وسط تعجب من المعلقين عن سبب وجودها في وسط مدينة روتشديل في المملكة المتحدة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T14:39+0000
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وأثارت الدمية، التي يبلغ طولها 8.5 أمتار حالة من الجدل والخوف بين سكان المدينة، وهي جزء من مشروع لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير المناخ، وتدعى "ليلي"، إذ ستكون ضيفة شرف في مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز".ورغم أن مجلس المدينة رحّب بالدمية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلا أن ردود الأفعال من السكان المحليين جاءت متباينة.وعلّق أحد السكان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "هذا الأمر مرعب"، بينما أضاف آخر: "تشبه شخصية تشاكي المخيفة"، في إشارة إلى مسلسل الرعب الشهير. وعلى الرغم من ذلك، أكد المجلس أن الأطفال أحبوا الدمية، وكانت الاستجابة رائعة من جانبهم.إلى جانب التعليقات السلبية المتعلقة بمظهر الدمية، تساءل بعض المراقبين عن جدوى استخدام الأموال العامة في بناء هذه الدمية العملاقة، وعبّر بعضهم الآخر عن استيائهم من الإنفاق عليها، في وقت يعاني فيه العديد من الأطفال من الجوع.في المقابل، أوضح مجلس المدينة أن تكلفة بناء الدمية تم تمويلها من قبل مجلس الفنون في إنجلترا والمؤسسة الخيرية المحلية "غارفيلد ويستون".وخلال الأسبوع، دعت السلطات المحلية تلاميذ المدارس لزيارة ساحة البلدة والتحدث مع "ليلي" عن تغير المناخ وخططهم لرعاية الطبيعة والحيوانات، في محاولة لتعزيز الوعي البيئي بين الأطفال.
https://sarabic.ae/20240915/بريطانيا-فك-لغز-جريمة-بشعة-واكتشاف-الفاعل-بعد-21-عاما-من-ارتكابها-1092734971.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, بريطانيا

دمية عملاقة ترعب البريطانيين.. فما القصة؟

14:39 GMT 28.09.2024
دمية -متداول
دمية -متداول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تابعنا عبر
انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لدمية عملاقة في أحد الشوارع البريطانية، وسط تعجب من المعلقين عن سبب وجودها في وسط مدينة روتشديل في المملكة المتحدة.
وأثارت الدمية، التي يبلغ طولها 8.5 أمتار حالة من الجدل والخوف بين سكان المدينة، وهي جزء من مشروع لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير المناخ، وتدعى "ليلي"، إذ ستكون ضيفة شرف في مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز".
ورغم أن مجلس المدينة رحّب بالدمية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلا أن ردود الأفعال من السكان المحليين جاءت متباينة.
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وعلّق أحد السكان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "هذا الأمر مرعب"، بينما أضاف آخر: "تشبه شخصية تشاكي المخيفة"، في إشارة إلى مسلسل الرعب الشهير. وعلى الرغم من ذلك، أكد المجلس أن الأطفال أحبوا الدمية، وكانت الاستجابة رائعة من جانبهم.
إلى جانب التعليقات السلبية المتعلقة بمظهر الدمية، تساءل بعض المراقبين عن جدوى استخدام الأموال العامة في بناء هذه الدمية العملاقة، وعبّر بعضهم الآخر عن استيائهم من الإنفاق عليها، في وقت يعاني فيه العديد من الأطفال من الجوع.
في المقابل، أوضح مجلس المدينة أن تكلفة بناء الدمية تم تمويلها من قبل مجلس الفنون في إنجلترا والمؤسسة الخيرية المحلية "غارفيلد ويستون".
وخلال الأسبوع، دعت السلطات المحلية تلاميذ المدارس لزيارة ساحة البلدة والتحدث مع "ليلي" عن تغير المناخ وخططهم لرعاية الطبيعة والحيوانات، في محاولة لتعزيز الوعي البيئي بين الأطفال.
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