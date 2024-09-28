https://sarabic.ae/20240928/دمية-عملاقة-ترعب-البريطانيين-فما-القصة؟-1093215890.html

دمية عملاقة ترعب البريطانيين.. فما القصة؟

دمية عملاقة ترعب البريطانيين.. فما القصة؟

سبوتنيك عربي

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لدمية عملاقة في أحد الشوارع البريطانية، وسط تعجب من المعلقين عن سبب وجودها في وسط مدينة روتشديل في المملكة المتحدة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T14:39+0000

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وأثارت الدمية، التي يبلغ طولها 8.5 أمتار حالة من الجدل والخوف بين سكان المدينة، وهي جزء من مشروع لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير المناخ، وتدعى "ليلي"، إذ ستكون ضيفة شرف في مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز".ورغم أن مجلس المدينة رحّب بالدمية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلا أن ردود الأفعال من السكان المحليين جاءت متباينة.وعلّق أحد السكان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "هذا الأمر مرعب"، بينما أضاف آخر: "تشبه شخصية تشاكي المخيفة"، في إشارة إلى مسلسل الرعب الشهير. وعلى الرغم من ذلك، أكد المجلس أن الأطفال أحبوا الدمية، وكانت الاستجابة رائعة من جانبهم.إلى جانب التعليقات السلبية المتعلقة بمظهر الدمية، تساءل بعض المراقبين عن جدوى استخدام الأموال العامة في بناء هذه الدمية العملاقة، وعبّر بعضهم الآخر عن استيائهم من الإنفاق عليها، في وقت يعاني فيه العديد من الأطفال من الجوع.في المقابل، أوضح مجلس المدينة أن تكلفة بناء الدمية تم تمويلها من قبل مجلس الفنون في إنجلترا والمؤسسة الخيرية المحلية "غارفيلد ويستون".وخلال الأسبوع، دعت السلطات المحلية تلاميذ المدارس لزيارة ساحة البلدة والتحدث مع "ليلي" عن تغير المناخ وخططهم لرعاية الطبيعة والحيوانات، في محاولة لتعزيز الوعي البيئي بين الأطفال.

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