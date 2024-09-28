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رئيس الوزراء الصومالي: أفعال إثيوبيا تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا
رئيس الوزراء الصومالي: أفعال إثيوبيا تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إثيوبيا بارتكاب أفعال "تنتهك بشكل صارخ" سلامة أراضي الصومال بعد إعلان أديس أبابا المفاجئ أنها ستستأجر شريطًا من الساحل... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T04:52+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن حمزة عبدي بري، كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها: "تواجه الصومال حاليا تهديدا خطيرا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا".وأضاف رئيس الحكومة الصومالية "إن محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر غير قانونية وغير ضرورية"، وردا على ذلك هددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة في مهمة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي "حركة الشباب" منذ عام 2007.وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.ولطالما سعت إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إلى الحصول على منفذ بحري خاص بها، لكن هذه الخطوة أغضبت الصومال التي ترفض الاعتراف بمطالبة إقليم "أرض الصومال" بالاستقلال التي أعلنها لأول مرة في عام 1991 ولم تتلق سوى القليل من الدعم الدولي.كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة والتي أسفرت عن تلقي الصومال شحنات أسلحة، مما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن الأسلحة قد تقع في أيدي "حركة الشباب".وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أستكي سيلاسي، عن قلقه من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل "قوى خارجية" إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في الصومال وينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين.وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن وزير الخارجية تايي التقى بروز ماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام والشؤون السياسية اليوم في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الوزير الإثيوبي عن تقديره للعلاقات القوية التي تتمتع بها إثيوبيا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أهمية التشاور المنتظم بشأن القضايا المحلية والإقليمية.ومن المقرر أن تخضع بعثة الاتحاد الأفريقي لعملية تجديد في نهاية العام وعرضت مصر أن تحل محل القوات الإثيوبية لأول مرة، وقد تجبر الصومال أيضا إثيوبيا على إزالة ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي متمركزين على طول حدودهما المشتركة لمنع التوغلات من قبل المتشددين.
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, أخبار إثيوبيا, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

رئيس الوزراء الصومالي: أفعال إثيوبيا تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا

04:52 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 05:15 GMT 28.09.2024)
© AP Photo / Pamela Smithرئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري
رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إثيوبيا بارتكاب أفعال "تنتهك بشكل صارخ" سلامة أراضي الصومال بعد إعلان أديس أبابا المفاجئ أنها ستستأجر شريطًا من الساحل من إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن حمزة عبدي بري، كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها: "تواجه الصومال حاليا تهديدا خطيرا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا".
وأضاف رئيس الحكومة الصومالية "إن محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر غير قانونية وغير ضرورية"، وردا على ذلك هددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة في مهمة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي "حركة الشباب" منذ عام 2007.
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وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
ولطالما سعت إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إلى الحصول على منفذ بحري خاص بها، لكن هذه الخطوة أغضبت الصومال التي ترفض الاعتراف بمطالبة إقليم "أرض الصومال" بالاستقلال التي أعلنها لأول مرة في عام 1991 ولم تتلق سوى القليل من الدعم الدولي.
كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة والتي أسفرت عن تلقي الصومال شحنات أسلحة، مما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن الأسلحة قد تقع في أيدي "حركة الشباب".
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أستكي سيلاسي، عن قلقه من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل "قوى خارجية" إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في الصومال وينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين.
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وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن وزير الخارجية تايي التقى بروز ماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام والشؤون السياسية اليوم في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزير الإثيوبي عن تقديره للعلاقات القوية التي تتمتع بها إثيوبيا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أهمية التشاور المنتظم بشأن القضايا المحلية والإقليمية.
ومن المقرر أن تخضع بعثة الاتحاد الأفريقي لعملية تجديد في نهاية العام وعرضت مصر أن تحل محل القوات الإثيوبية لأول مرة، وقد تجبر الصومال أيضا إثيوبيا على إزالة ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي متمركزين على طول حدودهما المشتركة لمنع التوغلات من قبل المتشددين.
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