https://sarabic.ae/20240924/إثيوبيا-تعرب-عن-قلقها-بشأن-تزويد-الصومال-بذخائر-من-قوى-خارجية-1093048233.html

إثيوبيا تعرب عن قلقها بشأن تزويد الصومال بذخائر من "قوى خارجية"

إثيوبيا تعرب عن قلقها بشأن تزويد الصومال بذخائر من "قوى خارجية"

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أستكي سيلاسي، عن قلقه من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل "قوى خارجية" إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في الصومال وينتهي بها الأمر في... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T11:25+0000

2024-09-24T11:25+0000

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وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن وزير الخارجية تايي التقى روز ماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام والشؤون السياسية اليوم في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الوزير الإثيوبي عن تقديره للعلاقات القوية التي تتمتع بها إثيوبيا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أهمية التشاور المنتظم بشأن القضايا المحلية والإقليمية.في السياق ذاته، أطلع الوزير حكومة الولايات المتحدة على الوضع في السودان، وأكد على الحاجة إلى جهود منسقة لإحلال السلام في البلاد، لافتًا إلى أن إثيوبيا كانت تدعو دائما إلى حل سياسي للأزمة المستمرة في السودان.وفيما يتعلق بالصومال، سلط الوزير الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها إثيوبيا في مكافحة الإرهاب، وأكد أن أي ترتيبات بشأن بعثة حفظ السلام يجب أن يتم اتخاذها بعد أخذ الوقت اللازم للتداول بشأن جميع جوانب البعثة، بما في ذلك تفويضها وحجمها وتمويلها وتنسيقها.كما أعرب تايي عن قلقه من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل قوى خارجية إلى تفاقم الوضع الأمني ​​الهش، حيث من الممكن أن تنتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين، وفقًا لوزارة الخارجية.من جانبها، أكدت روزماري ديكارلو، التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل مع إثيوبيا بشأن قضايا بناء السلام في المنطقة وخارجها.وكان ‏‏وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، قد استقبل، أمس الاثنين، "سفينة الشحن التابعة للقوات المسلحة المصرية والتي تحمل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية".ووفقا للصورة التي نشرها ‏‏وزير الدفاع الصومالي عبر صفحته على "إكس"، "يظهر الكورفيت الشبحي التابع للقوات البحرية المصرية “سجم بورسعيد” من طراز جوويند خلال مرافقة وتأمين وصول سفينة الشحن المصرية لميناء مقديشو"، وقال ‏وزير الدفاع الصومالي، خلال استقبال السفينة: "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

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