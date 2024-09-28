https://sarabic.ae/20240928/سرقة-بيانات-مهمة-ومحتويات-قيمة-من-السفارة-الأردنية-في-فرنسا-وعمان-تصدر-بيانا-1093205064.html
سرقة بيانات مهمة ومحتويات قيمة من السفارة الأردنية في فرنسا وعمان تصدر بيانا
سرقة بيانات مهمة ومحتويات قيمة من السفارة الأردنية في فرنسا وعمان تصدر بيانا
سبوتنيك عربي
تعرضت السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة، تم فيها الاستيلاء على جهاز كومبيوتر يحوي بيانات حساسة، وبعض المحتويات الفاخرة، بالإضافة إلى مبلغ من النقود. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T06:18+0000
2024-09-28T06:18+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم السبت، أنها تتابع حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة الخميس.وأضافت أن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة.كما أكدت أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت أمس الجمعة، نقلا عن مصدر في الشرطة، بتعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة ليل الأربعاء-الخميس.وأضاف أن المدعي العام الفرنسي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.كما كشف المصدر أنه "تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح..".
https://sarabic.ae/20240730/الإعلام-الفرنسي-يكشف-عدد-السرقات-الحاصلة-في-القرية-الأولمبية-في-باريس-1091243898.html
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أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
سرقة بيانات مهمة ومحتويات قيمة من السفارة الأردنية في فرنسا وعمان تصدر بيانا
تعرضت السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة، تم فيها الاستيلاء على جهاز كومبيوتر يحوي بيانات حساسة، وبعض المحتويات الفاخرة، بالإضافة إلى مبلغ من النقود.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم السبت، أنها تتابع حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة الخميس.
وأضافت أن مبنى السفارة في باريس
تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة.
كما أكدت أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت أمس الجمعة، نقلا عن مصدر في الشرطة، بتعرض السفارة الأردنية في فرنسا
لعملية سرقة ليل الأربعاء-الخميس.
وأوضح المصدر الشرطي أن عناصر أمن السفارة لاحظوا علامات اقتحام صباح الخميس، وأبلغوا السلطات بذلك.
وأضاف أن المدعي العام الفرنسي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.
كما كشف المصدر أنه "تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح..".