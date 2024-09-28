https://sarabic.ae/20240928/من-هو-هاشم-صفي-الدين-الخليفة-المحتمل-لنصر-الله؟-1093218102.html
من هو هاشم صفي الدين... الخليفة المحتمل لنصر الله؟
من هو هاشم صفي الدين... الخليفة المحتمل لنصر الله؟
سبوتنيك عربي
منذ العام 2008، عُيَّن هاشم صفي الدين، نائبا للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، خاصة وأنه يدير كل الملفات اليومية للحزب، ما بين اجتماعية... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T15:45+0000
2024-09-28T15:45+0000
2024-09-28T15:45+0000
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وبعد اغتيال حسن نصر الله، فإن هاشم صفي الدين، يعد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.
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انفوجرافيك, инфографика
من هو هاشم صفي الدين... الخليفة المحتمل لنصر الله؟
منذ العام 2008، عُيَّن هاشم صفي الدين، نائبا للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، خاصة وأنه يدير كل الملفات اليومية للحزب، ما بين اجتماعية واقتصادية وكذلك إدارة مؤسساته وأمواله.
وبعد اغتيال حسن نصر الله، فإن هاشم صفي الدين، يعد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.