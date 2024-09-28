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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
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https://sarabic.ae/20240928/موعد-كأس-السوبر-المصري-2024-في-الإمارات-1093213371.html
موعد كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات
موعد كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات
سبوتنيك عربي
تحدٍ جديد ينتظر فريقي الأهلي والزمالك، قريبا، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي، والذي توجت به "القلعة البيضاء"، أمس الجمعة. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
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واستقر اتحاد الكرة المصري على إقامة السوبر المصري، في الفترة بين 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل و25 من الشهر ذاته، في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد حدد في وقت سابق موعدًا لكأس السوبر المصري، بين 17 و21 أكتوبر المقبل.جاء هذا التغيير، وفقا للمتسجدات الطارئة من الاتحاد الأفريقي، الذي قرر تأجيل انطلاق دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، التي كان مقررا لها يوم 25 أكتوبر المقبل، لتنطلق بعد هذا الموعد بشهر كامل.ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري، وبيراميدز الفائز بكأس مصر، وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة، والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي بطل الدوري ضد سيراميكا بطل كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز بطل كأس مصر، الزمالك صاحب الكرت الذهبي.ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بالسوبر المصري برصيد 12 لقبا، ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.
https://sarabic.ae/20240927/الزمالك-يخطف-كأس-السوبر-الأفريقي-من-النادي-الأهلي-في-الرياض-1093201295.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار

موعد كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات

13:12 GMT 28.09.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوراستاد كرة القدم
استاد كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
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تحدٍ جديد ينتظر فريقي الأهلي والزمالك، قريبا، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي، والذي توجت به "القلعة البيضاء"، أمس الجمعة.
واستقر اتحاد الكرة المصري على إقامة السوبر المصري، في الفترة بين 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل و25 من الشهر ذاته، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد حدد في وقت سابق موعدًا لكأس السوبر المصري، بين 17 و21 أكتوبر المقبل.
جاء هذا التغيير، وفقا للمتسجدات الطارئة من الاتحاد الأفريقي، الذي قرر تأجيل انطلاق دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، التي كان مقررا لها يوم 25 أكتوبر المقبل، لتنطلق بعد هذا الموعد بشهر كامل.
كأس السوبر الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض
أمس, 20:27 GMT
ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري، وبيراميدز الفائز بكأس مصر، وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة، والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.
وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي بطل الدوري ضد سيراميكا بطل كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز بطل كأس مصر، الزمالك صاحب الكرت الذهبي.
ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بالسوبر المصري برصيد 12 لقبا، ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.
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