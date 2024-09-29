https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تستهدف-العاصمة-بيروت-لأول-مرة-منذ-بداية-الحرب-1093255376.html

إسرائيل تستهدف العاصمة بيروت لأول مرة منذ بداية الحرب

إسرائيل تستهدف العاصمة بيروت لأول مرة منذ بداية الحرب

سبوتنيك عربي

استهدف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T22:54+0000

2024-09-29T22:54+0000

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وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أمس الأحد، اعتزامها تعزيز الدعم الجوي الدفاعي في الشرق الأوسط، فضلًا عن رفع جاهزية قوات أمريكية إضافية للانتشار في حالة الطوارئ، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وقالت الدفاع الأمريكية، في بيان عبر موقعها الرسمي: "تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على نشر القوات في غضون مهلة قصيرة... وسوف نعمل على تعزيز قدراتنا في مجال الدعم الجوي الدفاعي في الأيام المقبلة".وأضافت الوزارة أن "وزير الدفاع رفع من جاهزية القوات الأمريكية الإضافية للانتشار، مما يرفع من استعدادنا للاستجابة لمختلف الطوارئ".وأكد البيان أن "وزارة الدفاع تستمر في الحفاظ على قدر كبير من القدرات في المنطقة وتعديل وضع قواتنا بشكل ديناميكي بناءً على الوضع الأمني ​​المتطور".وذكر "البنتاغون"، نقلًا عن وزير الدفاع لويد أوستن، أنه "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف موظفين أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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