https://sarabic.ae/20240929/البنتاغون-يعزز-الدعم-الجوي-الدفاعي-ويرفع-جاهزية-القوات-في-الشرق-الأوسط-بعد-التطورات-الأخيرة-1093250523.html

البنتاغون يعزز الدعم الجوي الدفاعي ويرفع جاهزية القوات في الشرق الأوسط بعد التطورات الأخيرة

البنتاغون يعزز الدعم الجوي الدفاعي ويرفع جاهزية القوات في الشرق الأوسط بعد التطورات الأخيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، اليوم الأحد، اعتزامها تعزيز الدعم الجوي الدفاعي في الشرق الأوسط، فضلًا عن رفع جاهزية قوات أمريكية إضافية للانتشار في... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T18:42+0000

2024-09-29T18:42+0000

2024-09-29T18:42+0000

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وقالت الدفاع الأمريكية، في بيان عبر موقعها الرسمي: "تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على نشر القوات في غضون مهلة قصيرة... وسوف نعمل على تعزيز قدراتنا في مجال الدعم الجوي الدفاعي في الأيام المقبلة".وذكر "البنتاغون"، نقلًا عن وزير الدفاع لويد أوستن، أنه "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف موظفين أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".كان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، أمس السبت، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنف ضلوعها به.هذا وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي 1640 قتيلًا و8408 مصابين، بحسب وزير الصحة اللبناني.من جانبها، دانت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، بشدة مقتل نصر الله، محذرة من العواقب جراء ذلك على لبنان والشرق الأوسط بأكمله.

https://sarabic.ae/20240928/وزير-الخارجية-الروسي-يلقي-كلمة-في-الدورة-الـ79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو--1093215050.html

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