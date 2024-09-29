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التعادل يحسم دربي الترجي والملعب التونسي.. فيديو
التعادل يحسم دربي الترجي والملعب التونسي.. فيديو
سبوتنيك عربي
حسم التعادل الإيجابي لقاء دربي ناديي الترجي وضيفه الملعب التونسيين بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T19:39+0000
2024-09-29T19:39+0000
2024-09-29T19:39+0000
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تمكن نادي الملعب التونسي من إحراز ثنائية خلال 12 دقيقة فقط، تحديدا في الدقيقتين 33 و41 من عمر المباراة عن طريق يوسف أومارو، بينما رد الترجي بتسجيل هدف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، وذلك عبر ضربة جزاء سجلها ياسين مرياح.في وقت أحرز الترجي هدفه الثاني وهو هدف التعادل ايضا في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق لاعبه زين الدين كادا، ليتجنب السقوط في فخ الهزيمة.ومع حسم دربي الترجي والملعب التونسيين، رفع نادي الترجي رصيده إلى 7 نقاط لياتي في المركز الرابع بجدول الترتيب في الدوري التونسي، بينما ارتفع رصيد نادي الملعب التونسي إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط فقط.ويشار إلى أن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التونسي، شهدت تغلب النجم الساحلي على حساب ضيفه اتحاد تطاوين، بثنائية نظيفة، أحرزها وليد القروي.في الوقت الذي تذوق فريق الصفاقسي التونسي طعم الهزيمة على يد مضيفه شبيبة العمران، بهدف دون رد سجله ياسين الصالحي.ويتصدر ترتيب الدوري التونسي، النادي الإفريقي برصيد 9 نقاط وهي نقاط العلامة الكاملة، ليحل أولا بفارق الأهداف عن الترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث.
https://sarabic.ae/20230410/الكونفدرالية-الأفريقية-تحسم-خلاف-الترجي-التونسي-والمريخ-السوداني-1075757153.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة, الأخبار
التعادل يحسم دربي الترجي والملعب التونسي.. فيديو
حسم التعادل الإيجابي لقاء دربي ناديي الترجي وضيفه الملعب التونسيين بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري التونسي على ملعب "حمادي العقربي".
تمكن نادي الملعب التونسي من إحراز ثنائية خلال 12 دقيقة فقط، تحديدا في الدقيقتين 33 و41 من عمر المباراة عن طريق يوسف أومارو، بينما رد الترجي بتسجيل هدف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، وذلك عبر ضربة جزاء سجلها ياسين مرياح.
في وقت أحرز الترجي هدفه الثاني وهو هدف التعادل ايضا في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق لاعبه زين الدين كادا، ليتجنب السقوط في فخ الهزيمة.
ومع حسم دربي الترجي والملعب التونسيين، رفع نادي الترجي رصيده إلى 7 نقاط لياتي في المركز الرابع بجدول الترتيب في الدوري التونسي، بينما ارتفع رصيد نادي الملعب التونسي إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط فقط.
ويشار إلى أن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التونسي
، شهدت تغلب النجم الساحلي على حساب ضيفه اتحاد تطاوين، بثنائية نظيفة، أحرزها وليد القروي.
في الوقت الذي تذوق فريق الصفاقسي التونسي
طعم الهزيمة على يد مضيفه شبيبة العمران، بهدف دون رد سجله ياسين الصالحي.
ويتصدر ترتيب الدوري التونسي، النادي الإفريقي برصيد 9 نقاط وهي نقاط العلامة الكاملة، ليحل أولا بفارق الأهداف عن الترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث.