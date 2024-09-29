https://sarabic.ae/20240929/الصين-تعلق-على-مقتل-نصر-الله-وتعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1093232596.html

الصين تعلق على مقتل نصر الله وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط

الصين تعلق على مقتل نصر الله وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعربت الخارجية الصينية عن القلق البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، في أعقاب مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T07:30+0000

2024-09-29T07:30+0000

2024-09-29T07:30+0000

العالم

لبنان

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وقالت الخارجية الصينية، في بيان، اليوم الأحد، إن "الصين تبدي اهتماما كبيرا بالأحداث ذات الصلة، وتشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات الإقليمية. وتعارض الصين انتهاك سيادة لبنان وأمنه، وتعارض وتدين جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء".وتحث الصين الأطراف المعنية، وخاصة إسرائيل، على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع ومنع اتساع الصراع أو حتى خروجه عن نطاق السيطرة.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومةوقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-فرنسية-تكشف-عن-جاسوس-سرب-لإسرائيل-مكان-تواجد-نصرالله-قبيل-اغتياله-1093232234.html

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