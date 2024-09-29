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30 د
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ملفات ساخنة
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16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
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مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك عربي
خيمت أجواء الحزن على الشارع السوري، منذ الساعات الأولى لإعلان مصرع الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على أحياء الضاحية الجنوبية... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T19:14+0000
2024-09-29T19:14+0000
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وأعلنت الحكومة السورية الحداد لمدة ثلاثة أيام، و"تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".ورصدت كاميرا "سبوتنيك" شوارع العاصمة السورية دمشق واطلعت على أراء العديد من المواطنين حول العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الشعب اللبناني.من جهتها، قالت الإعلامية أروى الشمالي: "إن الشعب السوري متضامن مع لبنان، وحزين على استشهاد رمز المقاومة والصبر والأمانة" في إشارة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.ولفتت الشمالي إلى أن "نهج المقاومة مستمر رغم كل محاولات كسرها وإيقافها، فجسد السيد حسن ذهب ولكن نهجه وعزيمته باقية مع كل شخص أمان بالقضية".بدوره أوضح الإعلامي يعرب خير بك، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "ظهور العديد من البيانات يدل على أن القيادة باقية ومنهجية ومستمرة، والدليل على ذلك استمرار عملية إسناد غزة ضد الكيان الصهيوني".وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً دانت فيه بأشد العبارات العدوان الإجرامي الإسرائيلي، كما أصدرت كل من وزارتي الثقافة والسياحة تعميما بإيقاف جميع الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت

19:14 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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خيمت أجواء الحزن على الشارع السوري، منذ الساعات الأولى لإعلان مصرع الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلنت الحكومة السورية الحداد لمدة ثلاثة أيام، و"تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" شوارع العاصمة السورية دمشق واطلعت على أراء العديد من المواطنين حول العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الشعب اللبناني.
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
من جهتها، قالت الإعلامية أروى الشمالي: "إن الشعب السوري متضامن مع لبنان، وحزين على استشهاد رمز المقاومة والصبر والأمانة" في إشارة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
ولفتت الشمالي إلى أن "نهج المقاومة مستمر رغم كل محاولات كسرها وإيقافها، فجسد السيد حسن ذهب ولكن نهجه وعزيمته باقية مع كل شخص أمان بالقضية".
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره أوضح الإعلامي يعرب خير بك، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "ظهور العديد من البيانات يدل على أن القيادة باقية ومنهجية ومستمرة، والدليل على ذلك استمرار عملية إسناد غزة ضد الكيان الصهيوني".
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً دانت فيه بأشد العبارات العدوان الإجرامي الإسرائيلي، كما أصدرت كل من وزارتي الثقافة والسياحة تعميما بإيقاف جميع الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 16:56 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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