https://sarabic.ae/20240929/سبوتنيك-ترصد-تنكيس-الأعلام--في-دمشق-حدادا-على-ضحايا-العدوان-الإسرائيلي-على-بيروت-1093253604.html

"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت

"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت

سبوتنيك عربي

خيمت أجواء الحزن على الشارع السوري، منذ الساعات الأولى لإعلان مصرع الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على أحياء الضاحية الجنوبية... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T19:14+0000

2024-09-29T19:14+0000

2024-09-29T19:14+0000

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وأعلنت الحكومة السورية الحداد لمدة ثلاثة أيام، و"تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".ورصدت كاميرا "سبوتنيك" شوارع العاصمة السورية دمشق واطلعت على أراء العديد من المواطنين حول العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الشعب اللبناني.من جهتها، قالت الإعلامية أروى الشمالي: "إن الشعب السوري متضامن مع لبنان، وحزين على استشهاد رمز المقاومة والصبر والأمانة" في إشارة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.ولفتت الشمالي إلى أن "نهج المقاومة مستمر رغم كل محاولات كسرها وإيقافها، فجسد السيد حسن ذهب ولكن نهجه وعزيمته باقية مع كل شخص أمان بالقضية".بدوره أوضح الإعلامي يعرب خير بك، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "ظهور العديد من البيانات يدل على أن القيادة باقية ومنهجية ومستمرة، والدليل على ذلك استمرار عملية إسناد غزة ضد الكيان الصهيوني".وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً دانت فيه بأشد العبارات العدوان الإجرامي الإسرائيلي، كما أصدرت كل من وزارتي الثقافة والسياحة تعميما بإيقاف جميع الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية.

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