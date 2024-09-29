"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
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خيمت أجواء الحزن على الشارع السوري، منذ الساعات الأولى لإعلان مصرع الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلنت الحكومة السورية الحداد لمدة ثلاثة أيام، و"تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" شوارع العاصمة السورية دمشق واطلعت على أراء العديد من المواطنين حول العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الشعب اللبناني.
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
من جهتها، قالت الإعلامية أروى الشمالي: "إن الشعب السوري متضامن مع لبنان، وحزين على استشهاد رمز المقاومة والصبر والأمانة" في إشارة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
ولفتت الشمالي إلى أن "نهج المقاومة مستمر رغم كل محاولات كسرها وإيقافها، فجسد السيد حسن ذهب ولكن نهجه وعزيمته باقية مع كل شخص أمان بالقضية".
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره أوضح الإعلامي يعرب خير بك، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "ظهور العديد من البيانات يدل على أن القيادة باقية ومنهجية ومستمرة، والدليل على ذلك استمرار عملية إسناد غزة ضد الكيان الصهيوني".
© Sputnik . Shams Molhem"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام بدمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت
© Sputnik . Shams Molhem
وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً دانت فيه بأشد العبارات العدوان الإجرامي الإسرائيلي، كما أصدرت كل من وزارتي الثقافة والسياحة تعميما بإيقاف جميع الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية.