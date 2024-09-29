https://sarabic.ae/20240929/كلام-مش-مظبوط-السيسي-يحذر-المصريين-1093234399.html
"كلام مش مظبوط".. السيسي يحذر المصريين
"كلام مش مظبوط".. السيسي يحذر المصريين
سبوتنيك عربي
أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تحذيرا لمواطنيه، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T09:32+0000
2024-09-29T09:32+0000
2024-09-29T09:32+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1e/1048516704_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4b0404e066f0a7c4eaa946d58274a562.jpg
وقال موجها حديثه للمصريين: "أطمئنكم أننا بخير، والأمور مستقرة ومن جيد إلى أفضل، طالما نحن ثابتين ومستقرين ومتحدين ومتحمّلين جميعا في مصر، ومطمئنين أننا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا، ويحفظ المنطقة ما أمكن، دون التورط في أمور من الممكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار في بلدنا والمنطقة".وناشد السيسي المصريين "بالانتباه جيدا لأن في الفترة الحالية وخلال الشهور الماضية حجم الكذب والافتراء والإفك والشائعات كان ضخما جدا، وانتبهوا أنكم أنتم الصامدون في المنطقة يا مصريين، والشائعات والكذب والاتهامات التي يتم إطلاقها ليس لها أساس من الصحة، ويقولون كلام كثير غير مظبوط".وأردف: "أنا صريح وصادق معكم دائما، وسأظل كذلك طوال فترة رئاستي للمهمة التي أؤديها".وتابع الرئيس المصري حديثه: "هل ما يحدث من تطورات في المنطقة يجهل الشعب المصري قلقا، بدون شك يجب أن نكون قلقين لأن التطورات التي تحدث خطيرة، وقد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بما يؤثر على استقرار المنطقة".وأشار إلى أن "قناة السويس فقدت أكثر من 50% إلى 60% من دخلها، ما يتجاوز 6 مليارات دولار، خلال الـ8 أشهر الماضية، نتيجة التوترات الموجودة".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1e/1048516704_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_d55f8da7978b84422419359b3ccf27c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
"كلام مش مظبوط".. السيسي يحذر المصريين
أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تحذيرا لمواطنيه، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.
وقال موجها حديثه للمصريين: "أطمئنكم أننا بخير، والأمور مستقرة ومن جيد إلى أفضل، طالما نحن ثابتين ومستقرين ومتحدين ومتحمّلين جميعا في مصر، ومطمئنين أننا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا، ويحفظ المنطقة ما أمكن، دون التورط في أمور من الممكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار في بلدنا والمنطقة".
وناشد السيسي
المصريين "بالانتباه جيدا لأن في الفترة الحالية وخلال الشهور الماضية حجم الكذب والافتراء والإفك والشائعات كان ضخما جدا، وانتبهوا أنكم أنتم الصامدون في المنطقة يا مصريين، والشائعات والكذب والاتهامات التي يتم إطلاقها ليس لها أساس من الصحة، ويقولون كلام كثير غير مظبوط".
وأردف: "أنا صريح وصادق معكم دائما، وسأظل كذلك طوال فترة رئاستي للمهمة التي أؤديها".
وتابع الرئيس المصري
حديثه: "هل ما يحدث من تطورات في المنطقة يجهل الشعب المصري قلقا، بدون شك يجب أن نكون قلقين لأن التطورات التي تحدث خطيرة، وقد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بما يؤثر على استقرار المنطقة".
وأشار إلى أن "قناة السويس فقدت أكثر من 50% إلى 60% من دخلها، ما يتجاوز 6 مليارات دولار، خلال الـ8 أشهر الماضية، نتيجة التوترات الموجودة".