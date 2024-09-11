https://sarabic.ae/20240911/الرئيس-المصري-استخدام-التجويع-كسلاح-ضد-الفلسطينيين-أمر-خطير-جدا-وانتهاك-لحقوق-الإنسان-1092608609.html
الرئيس المصري: استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك لحقوق الإنسان
الرئيس المصري: استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك لحقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة في... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T10:54+0000
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وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، في القاهرة، دعا السيسي إلى ضغط أوروبي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا رفضه استخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد الفلسطينيين.وأكد الرئيس المصري أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك خطير لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، إن الحرب في غزة طالت ويجب أن يكون هناك نهاية لها ويمكن الوصول إليها عبر مقترح بايدن، داعيا كل طرف له تأثير على حماس وإسرائيل استخدام تأثيره للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.وأضاف أنه "يتعين أن يكون هناك أمن والوصول إلى حل الدولتين بعد وقف إطلاق النار وإخراج الأسرى من غزة"، مشيدا بدور مصر المحوري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240911/ضربة-موجعة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-لم-تحدث-منذ-30-عاما-1092601976.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار ألمانيا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار ألمانيا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس المصري: استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك لحقوق الإنسان
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة في قطاع غزة".
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، في القاهرة، دعا السيسي إلى ضغط أوروبي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا رفضه استخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد الفلسطينيين.
وأكد الرئيس المصري أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا وانتهاك خطير لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، إن الحرب في غزة طالت ويجب أن يكون هناك نهاية لها ويمكن الوصول إليها عبر مقترح بايدن، داعيا كل طرف له تأثير على حماس وإسرائيل استخدام تأثيره للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أنه "يتعين أن يكون هناك أمن والوصول إلى حل الدولتين بعد وقف إطلاق النار وإخراج الأسرى من غزة"، مشيدا بدور مصر المحوري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة
، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.