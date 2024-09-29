https://sarabic.ae/20240929/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-يكشف-عن-ضربة-استهدفت-ضباطا-من-الناتو-في-زابوروجيه-1093235405.html

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يكشف عن ضربة استهدفت ضباطا من "الناتو" في زابوروجيه

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يكشف عن ضربة استهدفت ضباطا من "الناتو" في زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بتنفيذ ضربة على مبنى جهاز الأمن الأوكراني، في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T10:41+0000

2024-09-29T10:41+0000

2024-09-29T10:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الضربة استهدفت ضباط من حلف شمال الأطلسي، "الناتو" كانوا متواجدين في المبنى، وأسفرت الضربة عن مقتل 15 أجنبيا على الأقل. وتابع ليبيديف بالقول "إحدى الضربات نفذت على مبنى جهاز الأمن الأوكراني. حيث كان ضباط الناتو موجودين في هذا التوقيت. تم تطويق المنطقة المحيطة بالمبنى وإزالة الأنقاض. وبحسب تقارير الفرقة الطبية، فإن 15 خبير وعسكريا أجنبيا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.فنلندا تقترح وضع مقر حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html

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