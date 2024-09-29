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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240929/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-يكشف-عن-ضربة-استهدفت-ضباطا-من-الناتو-في-زابوروجيه-1093235405.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يكشف عن ضربة استهدفت ضباطا من "الناتو" في زابوروجيه
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يكشف عن ضربة استهدفت ضباطا من "الناتو" في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بتنفيذ ضربة على مبنى جهاز الأمن الأوكراني، في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T10:41+0000
2024-09-29T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الضربة استهدفت ضباط من حلف شمال الأطلسي، "الناتو" كانوا متواجدين في المبنى، وأسفرت الضربة عن مقتل 15 أجنبيا على الأقل. وتابع ليبيديف بالقول "إحدى الضربات نفذت على مبنى جهاز الأمن الأوكراني. حيث كان ضباط الناتو موجودين في هذا التوقيت. تم تطويق المنطقة المحيطة بالمبنى وإزالة الأنقاض. وبحسب تقارير الفرقة الطبية، فإن 15 خبير وعسكريا أجنبيا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.فنلندا تقترح وضع مقر حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يكشف عن ضربة استهدفت ضباطا من "الناتو" في زابوروجيه

10:41 GMT 29.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik
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أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بتنفيذ ضربة على مبنى جهاز الأمن الأوكراني، في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه.
وقال ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الضربة استهدفت ضباط من حلف شمال الأطلسي، "الناتو" كانوا متواجدين في المبنى، وأسفرت الضربة عن مقتل 15 أجنبيا على الأقل.
وتابع ليبيديف بالقول "إحدى الضربات نفذت على مبنى جهاز الأمن الأوكراني. حيث كان ضباط الناتو موجودين في هذا التوقيت. تم تطويق المنطقة المحيطة بالمبنى وإزالة الأنقاض. وبحسب تقارير الفرقة الطبية، فإن 15 خبير وعسكريا أجنبيا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
10:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
فنلندا تقترح وضع مقر حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 09:57 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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