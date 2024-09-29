هل تمتلك المعارضة التونسية القدرة على تعديل موازين القوى في الشارع قبل الانتخابات الرئاسية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240929/هل-تمتلك-المعارضة-التونسية-القدرة-على-تعديل-موازين-القوى-في-الشارع-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1093239411.html
هل تمتلك المعارضة التونسية القدرة على تعديل موازين القوى في الشارع قبل الانتخابات الرئاسية؟
هل تمتلك المعارضة التونسية القدرة على تعديل موازين القوى في الشارع قبل الانتخابات الرئاسية؟
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي تقترب فيه ساعة الانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر إجراؤها في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تتصاعد تحركات المعارضة التونسية تنديدا... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T13:26+0000
2024-09-29T13:26+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072259813_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e3f1822544fc52ce72e1b79e9e2470db.jpg
وتعيش البلاد في الأيام الحالية، على وقع متغيرات عدة قلبت موازين الساحة السياسية، لعلّ أبرزها مصادقة البرلمان على تنقيح القانون الانتخابي باتجاه تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها على الانتخابات، وهو ما سيقطع الطريق أمام أي محاولة للطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء الإداري.فكيف تخطط المعارضة التونسية، وعلى رأسها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، للتحرك في المرحلة المقبلة؟ وما هو موقف الأحزاب المساندة لـ"مسار 25 يوليو" منها؟شبكة الحقوق والحريات.. الوجه الجديد للمعارضةفي مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أسدلت جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية الستار عن ائتلاف جديد أطلقت عليه اسم "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، ويضم أكثر من 10 منظمات وجمعيات من ضمنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والديناميكية النسوية، و9 أحزاب سياسية من بينها التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري والاشتراكي والعمال، وآفاق تونس، والتكتل، وائتلاف صمود.يلاحظ المنسق العام لائتلاف صمود وعضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات، حسام الحامي، عودة الحراك الشعبي في الشارع التونسي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في الفترة الأخيرة عادت المواجهة السياسية بين المعارضة والسلطة. وهذه المواجهة اتخذت مسارات مختلفة، منها السياسي في علاقة بتقديم ترشحات للانتخابات الرئاسية والمعارك التي تم خوضها في هذا الجانب، ومنها القانوني والقضائي بعد أن تقدّم المجتمع المدني وسياسيون بالعديد من القضايا والطعون لدى القضاء العدلي والإداري، وبعضها أتى أكله وفضحت ممارسات السلطة"."أما المسار الثالث، فهو مسار شعبي اختارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات خوضه عن طريق التظاهر المدني السلمي، وتنظيم سلسلة من الاحتجاجات في مختلف بقاع الجمهورية التونسية"، بحسب تأكيد الحامي.ويؤكد الحامي أن "هذه التحركات ستتكثف بعد السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، مشيرا إلى أن "الشبكة تعتبر الانتخابات محطة نضالية وبالتالي ستواصل هدفها الأساسي، وهو الدفاع عن دولة القانون والحريات، وكشف الإخلالات التي ترتكبها السلطة من أجل الضغط عليها".وحول إمكانية التحاق جبهة الخلاص الوطني بشبكة الحقوق والحريات، يؤكد الحامي: "هذه الفرضية غير واردة بالمرة، لأننا نعتبر أن مكونات جبهة الخلاص الوطني هي من أوصلنا إلى هذه الوضعية بالتباطؤ في تشكيل المحكمة الدستورية حينما كان ذلك ممكنا".وقال الحامي إن "الشبكة منفتحة على توسيع رقعة الشراكة والتشبيك مع كل الطيف المدني الديمقراطي، باستثناء جبهة الخلاص الوطني التي تعتبرها الشبكة خطا أحمرا"، وفقا لتعبيره.عودة محدودة للمعارضةبدوره، يلاحظ المحلل السياسي، مراد علالة، "وجود مؤشرات على عودة الحياة والحركة في أوساط المعارضة التونسية، لكنها تبقى عودة محدودة وتشوبها الكثير من الإشكاليات"، وفقا لقوله.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يتمثّل الإشكال الأول في تشتت المعارضة، فالشبكة التونسية للحقوق والحريات تتحرك بمفردها، والحزب الدستوري الحر يتحرك بمفرده، وجبهة الخلاص الوطني ومن ورائها حركة النهضة تحاول الاقتراب من شبكة الحقوق والحريات، لكنها تجد حرجا في مواجهة الشارع والخروج بوجه مكشوف إلى الشارع جراء الوضع الخاص الذي تمر به حركة النهضة وقياداتها".ويشير علالة إلى "وجود معارضات وليس معارضة واحدة في المشهد السياسي الراهن"، لافتا إلى أن "المعارضة تتخذ من الإشكاليات القانونية والمعركة بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات وقودا للعودة إلى الحياة السياسية، وأن المجال الوحيد الذي تتحرك فيه إلى حد الآن هو الاستثمار في أخطاء السلطة".ويقلل علالة من قدرة المعارضة التونسية بمختلف مكوناتها على تغيير موازين القوى قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن "العملية الانتخابية تكاد تكون مكتملة تقنيا".وأضاف: "على المعارضة أن تتعامل مع هذا الحدث على أنه نقطة تحوّل وأن تستثمر في هذا الاستحقاق كي تبني للمستقبل"، معتبرا أن "وقوف المعارضة على هذا الحدث هو بمثابة إعلان وفاة لها".المعارضة تسعى إلى إفشال "مسار 25 يوليو"في المقابل، يرى الأمين العام لحزب "مسار 25 يوليو"، محمود بن مبروك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف الوحيد للمعارضة التونسية بمختلف مكوناتها هو إسقاط منظومة الخامس والعشرين من يوليو وإفشال مسارها".ويعتقد بن مبروك أن "الشبكة التونسية للحقوق والحريات لا تختلف عن بقية مكونات المعارضة"، مستغربا التقاء بعض مكوناتها التي كانت "لا تلتقي سابقا لا من حيث التوجهات ولا من حيث الأفكار والأيديولوجيات"، بحسب قوله.وحول الاتهامات التي وجهتها المعارضة التونسية للسلطة وللبرلمان بالانقلاب على المسار الديمقراطي وانتقادها لمسألة تعديل قانون الانتخابات وتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها على الانتخابات، قال بن مبروك إن "هذه التعديلات هي انتصار لإرادة الشعب الذي لم تعد له ثقة في القضاء الإداري".وأضاف: "على عكس رواية المعارضة، تعديل قانون الانتخابات لم يكن لغاية في نفس الرئيس قيس سعيد، وإنما كان نتاجا لوجود مؤامرة تحيكها بعض الأطراف التي تجمعها صلة بقضاة في المحكمة الإدارية، حيث يقع التحضير لفرضية الطعن في نتائج الانتخابات قبل صدورها".وفي يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، صوّت مجلس نواب الشعب بأغلبية نوابه على تعديلات في القانون الانتخابي، تسحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف.وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة غير مسبوقة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية التي أصدرت حكما يقضي بإرجاع 3 مترشحين (المنذر الزنايدي، عماد الدايمي، عبد اللطيف المكي) إلى السباق الانتخابي، وهو ما عارضته هيئة الانتخابات.
https://sarabic.ae/20221111/قيس-سعيد-على-أوروبا-أن-تعي-أن-مسار-25-يوليو-كان-ضروريا-لإنقاذ-الوطن-1070073318.html
https://sarabic.ae/20221009/لينتصر-الشعب-مبادرة-سياسية-في-تونس-لدعم-مسار-25-يوليو-1068803089.html
https://sarabic.ae/20220615/تونس-حراك-25-يوليو-يتعهد-بإفشال-إضراب-اتحاد-الشغل-1063645721.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072259813_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0ee08a5432428361ecb3451827a8c1e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

هل تمتلك المعارضة التونسية القدرة على تعديل موازين القوى في الشارع قبل الانتخابات الرئاسية؟

13:26 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Maryam Ghadeera
تابعنا عبر
حصري
في الوقت الذي تقترب فيه ساعة الانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر إجراؤها في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تتصاعد تحركات المعارضة التونسية تنديدا بما آلت إليه الأوضاع في مسار الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرها.
وتعيش البلاد في الأيام الحالية، على وقع متغيرات عدة قلبت موازين الساحة السياسية، لعلّ أبرزها مصادقة البرلمان على تنقيح القانون الانتخابي باتجاه تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها على الانتخابات، وهو ما سيقطع الطريق أمام أي محاولة للطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء الإداري.
فكيف تخطط المعارضة التونسية، وعلى رأسها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، للتحرك في المرحلة المقبلة؟ وما هو موقف الأحزاب المساندة لـ"مسار 25 يوليو" منها؟
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
قيس سعيد: على أوروبا أن تعي أن مسار "25 يوليو" كان ضروريا "لإنقاذ الوطن"
11 نوفمبر 2022, 19:10 GMT
شبكة الحقوق والحريات.. الوجه الجديد للمعارضة
في مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أسدلت جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية الستار عن ائتلاف جديد أطلقت عليه اسم "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، ويضم أكثر من 10 منظمات وجمعيات من ضمنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والديناميكية النسوية، و9 أحزاب سياسية من بينها التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري والاشتراكي والعمال، وآفاق تونس، والتكتل، وائتلاف صمود.
يلاحظ المنسق العام لائتلاف صمود وعضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات، حسام الحامي، عودة الحراك الشعبي في الشارع التونسي.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في الفترة الأخيرة عادت المواجهة السياسية بين المعارضة والسلطة. وهذه المواجهة اتخذت مسارات مختلفة، منها السياسي في علاقة بتقديم ترشحات للانتخابات الرئاسية والمعارك التي تم خوضها في هذا الجانب، ومنها القانوني والقضائي بعد أن تقدّم المجتمع المدني وسياسيون بالعديد من القضايا والطعون لدى القضاء العدلي والإداري، وبعضها أتى أكله وفضحت ممارسات السلطة".
"أما المسار الثالث، فهو مسار شعبي اختارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات خوضه عن طريق التظاهر المدني السلمي، وتنظيم سلسلة من الاحتجاجات في مختلف بقاع الجمهورية التونسية"، بحسب تأكيد الحامي.
وتابع: "نحن نعتبر أن ذلك ضروري من أجل الضغط على السلطة من ناحية، ومن أجل إنارة الرأي العام بالخروقات التي ترتكبها هذه السلطة، وخاصة المواطن التونسي الذي نعتبره صاحب السلطة الأصلية".
ويؤكد الحامي أن "هذه التحركات ستتكثف بعد السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، مشيرا إلى أن "الشبكة تعتبر الانتخابات محطة نضالية وبالتالي ستواصل هدفها الأساسي، وهو الدفاع عن دولة القانون والحريات، وكشف الإخلالات التي ترتكبها السلطة من أجل الضغط عليها".
وحول إمكانية التحاق جبهة الخلاص الوطني بشبكة الحقوق والحريات، يؤكد الحامي: "هذه الفرضية غير واردة بالمرة، لأننا نعتبر أن مكونات جبهة الخلاص الوطني هي من أوصلنا إلى هذه الوضعية بالتباطؤ في تشكيل المحكمة الدستورية حينما كان ذلك ممكنا".
وقال الحامي إن "الشبكة منفتحة على توسيع رقعة الشراكة والتشبيك مع كل الطيف المدني الديمقراطي، باستثناء جبهة الخلاص الوطني التي تعتبرها الشبكة خطا أحمرا"، وفقا لتعبيره.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
"لينتصر الشعب".. مبادرة سياسية في تونس لدعم مسار 25 يوليو
9 أكتوبر 2022, 15:20 GMT
عودة محدودة للمعارضة
بدوره، يلاحظ المحلل السياسي، مراد علالة، "وجود مؤشرات على عودة الحياة والحركة في أوساط المعارضة التونسية، لكنها تبقى عودة محدودة وتشوبها الكثير من الإشكاليات"، وفقا لقوله.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يتمثّل الإشكال الأول في تشتت المعارضة، فالشبكة التونسية للحقوق والحريات تتحرك بمفردها، والحزب الدستوري الحر يتحرك بمفرده، وجبهة الخلاص الوطني ومن ورائها حركة النهضة تحاول الاقتراب من شبكة الحقوق والحريات، لكنها تجد حرجا في مواجهة الشارع والخروج بوجه مكشوف إلى الشارع جراء الوضع الخاص الذي تمر به حركة النهضة وقياداتها".
ويشير علالة إلى "وجود معارضات وليس معارضة واحدة في المشهد السياسي الراهن"، لافتا إلى أن "المعارضة تتخذ من الإشكاليات القانونية والمعركة بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات وقودا للعودة إلى الحياة السياسية، وأن المجال الوحيد الذي تتحرك فيه إلى حد الآن هو الاستثمار في أخطاء السلطة".
وتابع: "الارتقاء بعمل المعارضة يستوجب الذهاب أكثر من ذلك، ويتطلّب أولا العمل على توحيد الصفوف وثانيا تجميع التونسيين وكسب تأييدهم، وثالثا تقديم رؤى وتصورات وبرنامج متكامل للخروج من الأزمة الراهنة".
ويقلل علالة من قدرة المعارضة التونسية بمختلف مكوناتها على تغيير موازين القوى قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن "العملية الانتخابية تكاد تكون مكتملة تقنيا".
وأضاف: "على المعارضة أن تتعامل مع هذا الحدث على أنه نقطة تحوّل وأن تستثمر في هذا الاستحقاق كي تبني للمستقبل"، معتبرا أن "وقوف المعارضة على هذا الحدث هو بمثابة إعلان وفاة لها".
تونس : شلل تام في حركة النقل الجوي بسبب إضراب أعوان الخطوط التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
تونس... حراك 25 يوليو يتعهد بإفشال إضراب اتحاد الشغل
15 يونيو 2022, 12:34 GMT
المعارضة تسعى إلى إفشال "مسار 25 يوليو"
في المقابل، يرى الأمين العام لحزب "مسار 25 يوليو"، محمود بن مبروك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف الوحيد للمعارضة التونسية بمختلف مكوناتها هو إسقاط منظومة الخامس والعشرين من يوليو وإفشال مسارها".
ويعتقد بن مبروك أن "الشبكة التونسية للحقوق والحريات لا تختلف عن بقية مكونات المعارضة"، مستغربا التقاء بعض مكوناتها التي كانت "لا تلتقي سابقا لا من حيث التوجهات ولا من حيث الأفكار والأيديولوجيات"، بحسب قوله.
وتابع: "لا تمتلك المعارضة أهدافا بعيدة المدى ولا برنامجا يخوّل لها تجميع التونسيين حوله، فهدفها الوحيد هو إسقاط "مسار 25 يوليو"، ولو تحقق الهدف الذي تصبو إليه لتفرقت مجددا بحثا عن مصالحها الخاصة كما كانت تفعل سابقا".
وحول الاتهامات التي وجهتها المعارضة التونسية للسلطة وللبرلمان بالانقلاب على المسار الديمقراطي وانتقادها لمسألة تعديل قانون الانتخابات وتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها على الانتخابات، قال بن مبروك إن "هذه التعديلات هي انتصار لإرادة الشعب الذي لم تعد له ثقة في القضاء الإداري".
وأضاف: "على عكس رواية المعارضة، تعديل قانون الانتخابات لم يكن لغاية في نفس الرئيس قيس سعيد، وإنما كان نتاجا لوجود مؤامرة تحيكها بعض الأطراف التي تجمعها صلة بقضاة في المحكمة الإدارية، حيث يقع التحضير لفرضية الطعن في نتائج الانتخابات قبل صدورها".
وفي يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، صوّت مجلس نواب الشعب بأغلبية نوابه على تعديلات في القانون الانتخابي، تسحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة غير مسبوقة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية التي أصدرت حكما يقضي بإرجاع 3 مترشحين (المنذر الزنايدي، عماد الدايمي، عبد اللطيف المكي) إلى السباق الانتخابي، وهو ما عارضته هيئة الانتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 14:17 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала