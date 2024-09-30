https://sarabic.ae/20240930/السلطات-الجزائرية-تكشف-واقع-انتشار-الملاريا-في-جنوب-البلاد-1093275182.html
السلطات الجزائرية تكشف واقع انتشار الملاريا في جنوب البلاد
السلطات الجزائرية تكشف واقع انتشار الملاريا في جنوب البلاد
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الصحة الجزائرية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا ببعض ولايات الجنوب. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T11:34+0000
2024-09-30T11:34+0000
2024-09-30T11:34+0000
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وأكدت الوزارة أن هناك بيان صحفي مفبرك منسوب للوزارة لا أساس له من الصحة، داعية إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال التصفح الدوري للموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة .فيما أشار والي ولاية برج باجي مختار، اليوم الاثنين، إلى أن عدد الإصابات بالملاريا يتراجع بشكل ملحوظ، كما أنه تم التحكم في الوضع.وأوضح والي برج أن إصابات الملاريا اقتصرت بنسبة كبيرة على البدو الرحل نظرا لتنقلاتهم.فيما طمأنت وزارة الصحة المواطنين بأن الوضعية الوبائية تسير وفق البروتوكولات العلمية المعروفة.كما جددت التأكيد على أن العملية متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها.وفي نفس السياق تم تسخير طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية. واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، لفائدة كل من ولايات تمنراست. وإن قزام وبرج باجي مختار.وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الأحد، فقد تم يوم 27 سبتمبر الجاري. وبأمر من رئيس الجمهورية، تسخير طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية بوفاريك، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات.كما تم إرسال شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا. بالإضافة إلى مستلزمات طبية مختلفة، مقدمة من طرف وزارة الصحة، للولايات المعنية. وهذا لكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، حسب ذات البيان.
https://sarabic.ae/20240929/هل-يرد-المغرب-على-الجزائر-بفرض-تأشيرة-دخول-1093244686.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, الانتخابات في الجزائر
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, الانتخابات في الجزائر
السلطات الجزائرية تكشف واقع انتشار الملاريا في جنوب البلاد
نفت وزارة الصحة الجزائرية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا ببعض ولايات الجنوب.
وأكدت الوزارة أن هناك بيان صحفي مفبرك منسوب للوزارة
لا أساس له من الصحة، داعية إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال التصفح الدوري للموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة .
فيما أشار والي ولاية برج باجي مختار، اليوم الاثنين، إلى أن عدد الإصابات بالملاريا
يتراجع بشكل ملحوظ، كما أنه تم التحكم في الوضع.
وأوضح والي برج أن إصابات الملاريا
اقتصرت بنسبة كبيرة على البدو الرحل نظرا لتنقلاتهم.
فيما طمأنت وزارة الصحة المواطنين بأن الوضعية الوبائية تسير وفق البروتوكولات العلمية المعروفة.
كما جددت التأكيد على أن العملية متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها.
وفي نفس السياق تم تسخير طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية. واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، لفائدة كل من ولايات تمنراست. وإن قزام وبرج باجي مختار.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية
، الأحد، فقد تم يوم 27 سبتمبر الجاري. وبأمر من رئيس الجمهورية، تسخير طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية بوفاريك، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات.
كما تم إرسال شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا. بالإضافة إلى مستلزمات طبية مختلفة، مقدمة من طرف وزارة الصحة، للولايات المعنية. وهذا لكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، حسب ذات البيان.