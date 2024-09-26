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الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني دولة عربية لأسباب أمنية
الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني دولة عربية لأسباب أمنية
سبوتنيك عربي
قررت الجزائر إعادة فرض تأشيرات الدخول، بشكل فوري، على جميع حاملي جوازات السفر المغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T16:51+0000
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جاء هذا القرار على خلفية ما وصفته الحكومة الجزائرية بأنه "نشاطات تهدد استقرار البلاد وأمنها الوطني".وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن "هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا لأمن الجزائر، مما يستدعي فرض رقابة مشددة على دخول وإقامة الأجانب عند جميع النقاط الحدودية".وأوضح البيان أنه "منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، عام 2021، إلا أنها حافظت على حرية التنقل بين الشعبين الشقيقين".كما حمّل البيان الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن "تدهور العلاقات الثنائية" بسبب ما وصفته الجزائر بـ"التصرفات العدائية" ضدها.وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
https://sarabic.ae/20240730/الجزائر-تعلن-سحب-سفيرها-لدى-فرنسا-بعد-رسالة-ماكرون-لملك-المغرب-1091254893.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني دولة عربية لأسباب أمنية

16:51 GMT 26.09.2024
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . perventsev
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قررت الجزائر إعادة فرض تأشيرات الدخول، بشكل فوري، على جميع حاملي جوازات السفر المغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية.
جاء هذا القرار على خلفية ما وصفته الحكومة الجزائرية بأنه "نشاطات تهدد استقرار البلاد وأمنها الوطني".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان وزارة الخارجية، أن "الجزائر اتخذت هذا القرار بعد أن استغلت السلطات المغربية إلغاء التأشيرات بين البلدين للقيام بأفعال تضر باستقرار الجزائر، بما في ذلك نشر عناصر استخباراتية تستخدم جوازات سفر مغربية للدخول بحرية إلى الأراضي الجزائرية".

العلم الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
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30 يوليو, 14:51 GMT
وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن "هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا لأمن الجزائر، مما يستدعي فرض رقابة مشددة على دخول وإقامة الأجانب عند جميع النقاط الحدودية".
وأوضح البيان أنه "منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، عام 2021، إلا أنها حافظت على حرية التنقل بين الشعبين الشقيقين".
كما حمّل البيان الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن "تدهور العلاقات الثنائية" بسبب ما وصفته الجزائر بـ"التصرفات العدائية" ضدها.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
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