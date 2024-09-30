خبير: هجوم "مراسلون بلا حدود" على الإعلام الروسي يكشف مكانتها بوصفها "الجناح الإعلامي للناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240930/خبير-هجوم-مراسلون-بلا-حدود-على-الإعلام-الروسي-يكشف-مكانتها-بوصفها-الجناح-الإعلامي-للناتو-1093289966.html
خبير: هجوم "مراسلون بلا حدود" على الإعلام الروسي يكشف مكانتها بوصفها "الجناح الإعلامي للناتو"
خبير: هجوم "مراسلون بلا حدود" على الإعلام الروسي يكشف مكانتها بوصفها "الجناح الإعلامي للناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث المشارك في معهد الدراسات الأوروبية، ستيفان غايتش، بأن هجوم منظمة "مراسلون بلا حدود" على وسائل الإعلام الروسية يسلط الضوء على مكانة المنظمة غير... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T18:37+0000
2024-09-30T18:37+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/19/1023841974_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_1dcf82fa00032743dddbbd2c7a958ec3.jpg
وقال غايتش لوكالة" سبوتنيك": "مطالب منظمة "مراسلون بلا حدود" بفرض إجراءات صارمة من جانب الاتحاد الأوروبي على صربيا بسبب استضافتها لمكاتب "سبوتنيك" و"آر تي" البلقان منطقية تمامًا، لأن المنظمة غير الحكومية هي في الأساس "جناح إعلامي لحلف شمال الأطلسي، وجناح إعلامي للغرب الجماعي".وأضاف: "أين كانت "منظمة مراسلون بلا حدود" عندما تعرضت محطة راديو وتلفزيون صربيا للقصف في عام 1999 وعندما قُتل 16 من موظفي التلفزيون بدم بارد؟ لا توجد مصداقية لأشخاص مثل هؤلاء الذين لم يتصرفوا عندما كان ينبغي لهم ذلك".وتابع: "الروايات التي تروجها منظمة "مراسلون بلا حدود" وغيرها من المنظمات حول تهديدات "سبوتنيك" و"آر تي" التي يجب إسكاتهم هدف واضح في النهاية، وهو إبطال أي نوع من المعلومات القادمة من الجانب الآخر وإسكات كل من لا يلعب على خطى حلف شمال الأطلسي.وختم، قائلا: "أعتقد أن هذا يتحدث كثيرًا عن زيف الافتراضات والاستنتاجات (التي توصلت إليها منظمة مراسلون بلا حدود) يمكنك أن ترى مدى عدم واقعية هؤلاء الناس وانفصالهم التام عن الواقع، وكيف أنهم لا يقومون حقًا بإجراء بحث عميق لمعرفة ما يجري وكيف حدث".وتأتي تعليقات غايتش في أعقاب نشر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" يتهم "سبوتنيك" و"آر تي" بنشر "معلومات مضللة" و"روايات الكرملين" في البلقان وخارجها، كما يزعم.وكان التقرير جزءًا من مشروع جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أطلق، اليوم الاثنين، تحت عنوان "مراقب الدعاية"، وهي منصة متعددة الوسائط تعد بخوض "معركة لتعزيز الصحافة الموثوقة".
https://sarabic.ae/20240916/موسكو-ندرس-إجراءات-للرد-على-العقوبات-الأمريكية-ضد-وسائل-الإعلام-الروسية---1092761417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/19/1023841974_112:0:800:516_1920x0_80_0_0_267c49ec624f9610b603cff9216ab075.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار العالم الآن, العالم

خبير: هجوم "مراسلون بلا حدود" على الإعلام الروسي يكشف مكانتها بوصفها "الجناح الإعلامي للناتو"

18:37 GMT 30.09.2024
© Sputnikشعار وكالة "سبوتنيك"
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد الباحث المشارك في معهد الدراسات الأوروبية، ستيفان غايتش، بأن هجوم منظمة "مراسلون بلا حدود" على وسائل الإعلام الروسية يسلط الضوء على مكانة المنظمة غير الحكومية باعتبارها "الجناح الإعلامي لحلف شمال الأطلسي".
وقال غايتش لوكالة" سبوتنيك": "مطالب منظمة "مراسلون بلا حدود" بفرض إجراءات صارمة من جانب الاتحاد الأوروبي على صربيا بسبب استضافتها لمكاتب "سبوتنيك" و"آر تي" البلقان منطقية تمامًا، لأن المنظمة غير الحكومية هي في الأساس "جناح إعلامي لحلف شمال الأطلسي، وجناح إعلامي للغرب الجماعي".

وتابع غايتش عن مزاعم "الدعاية الروسية" التي تروجها منظمة "مراسلون بلا حدود" أن هذا إسقاط فرويدي بحت، إنهم يتهمون الآخرين بما يفعلونه بأنفسهم".

وأضاف: "أين كانت "منظمة مراسلون بلا حدود" عندما تعرضت محطة راديو وتلفزيون صربيا للقصف في عام 1999 وعندما قُتل 16 من موظفي التلفزيون بدم بارد؟ لا توجد مصداقية لأشخاص مثل هؤلاء الذين لم يتصرفوا عندما كان ينبغي لهم ذلك".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
موسكو: ندرس إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية
16 سبتمبر, 09:25 GMT
وتابع: "الروايات التي تروجها منظمة "مراسلون بلا حدود" وغيرها من المنظمات حول تهديدات "سبوتنيك" و"آر تي" التي يجب إسكاتهم هدف واضح في النهاية، وهو إبطال أي نوع من المعلومات القادمة من الجانب الآخر وإسكات كل من لا يلعب على خطى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف: "لقد أصبح الصرب الآن أكثر ميلاً إلى التأييد لروسيا لأننا كنا في حرب ضد حلف شمال الأطلسي، وفي الواقع كان حلف شمال الأطلسي ينفذ ولا يزال ينفذ عدوانًا هجينًا ضدنا"

وختم، قائلا: "أعتقد أن هذا يتحدث كثيرًا عن زيف الافتراضات والاستنتاجات (التي توصلت إليها منظمة مراسلون بلا حدود) يمكنك أن ترى مدى عدم واقعية هؤلاء الناس وانفصالهم التام عن الواقع، وكيف أنهم لا يقومون حقًا بإجراء بحث عميق لمعرفة ما يجري وكيف حدث".
وتأتي تعليقات غايتش في أعقاب نشر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" يتهم "سبوتنيك" و"آر تي" بنشر "معلومات مضللة" و"روايات الكرملين" في البلقان وخارجها، كما يزعم.
وكان التقرير جزءًا من مشروع جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أطلق، اليوم الاثنين، تحت عنوان "مراقب الدعاية"، وهي منصة متعددة الوسائط تعد بخوض "معركة لتعزيز الصحافة الموثوقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала