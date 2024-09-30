https://sarabic.ae/20240930/قيادي-في-الجبهة-الشعبية-ندعو-محور-المقاومة-إلى-تأديب-إسرائيل--1093270089.html
قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل
قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، "كل محور "المقاومة" دون استثناء إلى الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية والقيام بتصعيد كبير حتى يتم تأديب الجيش... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T11:15+0000
2024-09-30T11:15+0000
2024-09-30T11:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077660287_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe0486122978b43736a453a73797030.jpg
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب اشتعلت في المنطقة سواء في غزة أم القدس أو الضفة الغربية أو لبنان، وأمام هذا الواقع لا خيار سوى بالمواجهة".وشدّد الطاهر أنّ "قيام إسرائيل باغتيال القادة في هذا المحور لن يغير في موازين القوى ولن يسحق "المقاومة".وأكّد الطاهر على ضرورة الرد على "إسرائيل ومنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ مخططهم وتحديدا الولايات المتحدة التي تقود هذه المعركة".
https://sarabic.ae/20240930/بث-مباشر-كلمة-لنائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-نعيم-قاسم-يتحدث-لأول-مرة-بعد-ضربة-حريك--1093266616.html
لبنان
إسرائيل
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077660287_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_db0b558eb47d56a2be4ce00fd26cbcb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان
قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل
حصري
دعا القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، "كل محور "المقاومة" دون استثناء إلى الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية والقيام بتصعيد كبير حتى يتم تأديب الجيش الإسرائيلي".
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب اشتعلت في المنطقة سواء في غزة أم القدس أو الضفة الغربية أو لبنان، وأمام هذا الواقع لا خيار سوى بالمواجهة".
وأوضح أنّه "تم الكشف عن المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير الشرق الأوسط، والذي بدأ منذ حرب تموز 2006 حين أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، أنّنا نعيش مخاض ولادة شرق أوسط جديد، إلا أنّ مخططهم فشل، والآن يعيدون الكرة من جديد، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بداية عملية طوفان الأقصى".
وشدّد الطاهر أنّ "قيام إسرائيل باغتيال القادة في هذا المحور لن يغير في موازين القوى ولن يسحق "المقاومة".
وأضاف الطاهر أنّ "الخيار المعروض على المحور هو الاستسلام وهو ما لن نقبل به، حتى "حزب الله" سيرفض عملية فصل الجبهات مهما تعرّض للضغوط".
وأكّد الطاهر على ضرورة الرد على "إسرائيل ومنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ مخططهم وتحديدا الولايات المتحدة التي تقود هذه المعركة".