https://sarabic.ae/20240930/قيادي-في-الجبهة-الشعبية-ندعو-محور-المقاومة-إلى-تأديب-إسرائيل--1093270089.html

قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل

قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، "كل محور "المقاومة" دون استثناء إلى الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية والقيام بتصعيد كبير حتى يتم تأديب الجيش... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T11:15+0000

2024-09-30T11:15+0000

2024-09-30T11:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077660287_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe0486122978b43736a453a73797030.jpg

وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب اشتعلت في المنطقة سواء في غزة أم القدس أو الضفة الغربية أو لبنان، وأمام هذا الواقع لا خيار سوى بالمواجهة".وشدّد الطاهر أنّ "قيام إسرائيل باغتيال القادة في هذا المحور لن يغير في موازين القوى ولن يسحق "المقاومة".وأكّد الطاهر على ضرورة الرد على "إسرائيل ومنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ مخططهم وتحديدا الولايات المتحدة التي تقود هذه المعركة".

https://sarabic.ae/20240930/بث-مباشر-كلمة-لنائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-نعيم-قاسم-يتحدث-لأول-مرة-بعد-ضربة-حريك--1093266616.html

لبنان

إسرائيل

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان