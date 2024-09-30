قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240930/قيادي-في-الجبهة-الشعبية-ندعو-محور-المقاومة-إلى-تأديب-إسرائيل--1093270089.html
قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل
قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، "كل محور "المقاومة" دون استثناء إلى الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية والقيام بتصعيد كبير حتى يتم تأديب الجيش... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T11:15+0000
2024-09-30T11:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077660287_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe0486122978b43736a453a73797030.jpg
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب اشتعلت في المنطقة سواء في غزة أم القدس أو الضفة الغربية أو لبنان، وأمام هذا الواقع لا خيار سوى بالمواجهة".وشدّد الطاهر أنّ "قيام إسرائيل باغتيال القادة في هذا المحور لن يغير في موازين القوى ولن يسحق "المقاومة".وأكّد الطاهر على ضرورة الرد على "إسرائيل ومنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ مخططهم وتحديدا الولايات المتحدة التي تقود هذه المعركة".
https://sarabic.ae/20240930/بث-مباشر-كلمة-لنائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-نعيم-قاسم-يتحدث-لأول-مرة-بعد-ضربة-حريك--1093266616.html
لبنان
إسرائيل
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077660287_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_db0b558eb47d56a2be4ce00fd26cbcb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان

قيادي في الجبهة الشعبية: ندعو محور "المقاومة" إلى تأديب إسرائيل

11:15 GMT 30.09.2024
© Sputnik . Wasel Hmeidaالجبهة الشعبية تشيع "شهداءها" في دمشق.. وتتوعد تل أبيب بـ "رد قوي"
الجبهة الشعبية تشيع شهداءها في دمشق.. وتتوعد تل أبيب بـ رد قوي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبر
حصري
دعا القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، "كل محور "المقاومة" دون استثناء إلى الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية والقيام بتصعيد كبير حتى يتم تأديب الجيش الإسرائيلي".
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب اشتعلت في المنطقة سواء في غزة أم القدس أو الضفة الغربية أو لبنان، وأمام هذا الواقع لا خيار سوى بالمواجهة".

وأوضح أنّه "تم الكشف عن المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير الشرق الأوسط، والذي بدأ منذ حرب تموز 2006 حين أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، أنّنا نعيش مخاض ولادة شرق أوسط جديد، إلا أنّ مخططهم فشل، والآن يعيدون الكرة من جديد، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بداية عملية طوفان الأقصى".

كلمة لنائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
"حزب الله" ينفي إدعاءات إسرائيل ويكشف لأول مرة من كان رفقة نصر الله أثناء ضربة حريك
09:05 GMT
وشدّد الطاهر أنّ "قيام إسرائيل باغتيال القادة في هذا المحور لن يغير في موازين القوى ولن يسحق "المقاومة".

وأضاف الطاهر أنّ "الخيار المعروض على المحور هو الاستسلام وهو ما لن نقبل به، حتى "حزب الله" سيرفض عملية فصل الجبهات مهما تعرّض للضغوط".

وأكّد الطاهر على ضرورة الرد على "إسرائيل ومنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ مخططهم وتحديدا الولايات المتحدة التي تقود هذه المعركة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала