https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1093295806.html

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T23:37+0000

2024-09-30T23:37+0000

2024-09-30T23:49+0000

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وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان حاولت استهدف بعض المواقع جنوب غرب دمشق، حسبما صرح مصدر أمني لـ "سبوتنيك".وأضاف المصدر أمني لـ "سبوتنيك" أنه حتى الآن تمكنت الصواريخ الاعتراضية من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة قبل وصولها إلى هدفها.في السياق ذاته، اندلع حريق في أحد الأبنية بمنطقة "مزة غريبة" على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق نتيجة سقوط أحد الصواريخ، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع سقوط أحد الصواريخ.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أمس الاثنين، أن دمشق تدعم حق موسكو في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي في وجه السياسات الغربية العدائية.وقال الصباغ خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سوريا تعيد تأكيد تأييدها لروسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، ردا على السياسات الغربية العدائية، ورفضها لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية".وطالبت سوريا الأمم المتحدة بالتدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحثت دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.وقال الصباغ: "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".

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